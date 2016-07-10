به گزارش خبرنگار مهر، حمید روحانی رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی صبح امروز در نشست خبری با موضوع حقوق های نجومی گفت: جنگ نرم همیشه بزرگترین خطر برای جامعه است. امروز بعد از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی که استکبار جهانی و عوامل آن با همه قدرت به جنگ با انقلاب برخواسته اند نتوانسته اند راه به جایی ببرند از این روز وضع مبارزه عوض شده است.

روحانی ادامه داد: امروز سخن از نابودی انقلاب نیست، بلکه دشمنان انقلاب دم از امام، شهدا و انقلاب می زنند اما جنگ با اصالت ها را آغاز کرده اند. چون اگر اصالت ها از بین برود، انقلاب از درون تهی خواهد شد.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی عنوان کرد: همانطور که در صدر اسلام اشرافی گری و زرپرستی رواج داشت، امروز هم به همان روش عمل می کنند. از این رو اولین مسئله برای مبارزه با انقلاب، اشرافی گری است. سعی کرده اند مصرف گرایی به وجود آورند تا جایی که یک وزیر دولت یازدهم اعتراف کرد که بیش از ۱۱ میلیارد تومان سرمایه دارد.

وی ادامه داد: وقتی در جامعه ای کسانی در راس کار قرار گرفته اند که سرمایه میلیاردی دارند، آیا می توان امید داشت که به نفع مستضعفان کاری انجام شود و مسئولان اجرایی در جهت رفع مشکلات عامه مردم قدم بردارند؟ آیا می توان امید داشت وجدان وجود داشته باشد و مبانی اسلامی اجرا شود؟

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی گفت: وقتی دولت اشرافی در راس کار قرار گرفت، حقوق های نجومی عادی می شود. اگر دولت اشرافی نبود می فهمید در کشوری که یک جوان به خاطر نداشتن ۱۰ میلیون تومان وام نمی تواند ازدواج کند، حقوق ۷۰ میلیونی فاجعه، دزدی و دستبرد به مال یتیم و مستضعف است.

روحانی گفت: امروز کسانی که حقوق کلان می گیرند از یک سو به بیت المال دستبرد زده و از سوی دیگر از امام و انقلاب دم می زنند.

وی دومین شیوه مبارزه با اصالت ها را تلاش برای از بین بردن روحیه انقلاب گری دانست و گفت: گفته می شود انقلابی گری با خشونت و افراطی گری مساوی است. اگر می خواهیم در کشور سازندگی داشته باشیم، نباید از انقلاب حرف بزنیم. در حالی که تاریخ ثابت کرده است کسی می تواند در جهت اصلاحات حرکت کرده و به کشور خدمت کند که انقلابی باشد.

وی گفت: اگر سپاه و بسیج از سوی امام تشکیل نمی شد، شاید در جنگ تحمیلی نمی توانستیم از تجزیه کشور جلوگیری کنیم، اما امروز برخی شعار می دهند که انقلابی گری با سازندگی مغایرت دارد.

اعتبار بخشی دولت به نااهلان منحرف

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی عنوان کرد: اعتبار بخشی به نااهلان منحرف، یکی دیگر از راه ها برای مقابله با اصالت ها است. کسانی را به صحنه می آورند که در فتنه نقش مهمی داشتند. از فتنه گران بودند و آمده بودند کشور را به حمام خون تبدیل کنند، جنگ داخلی راه انداخته و برای آمریکا و رژیم صهیونیستی فرش قرمز پهن می کنند. در دولت یازدهم اینها به کار گرفته شده اند.

روحانی خاطرنشان کرد: نقشه دیگر برای مبارزه با اصالت ها این است که ملت را از صحنه خارج کنند. بزرگترین رسالتی که امام از روی آغاز نهضت به آن تاکید داشتند، این بود که باید ملت در صحنه باشد.

وی افزود: در دولت یازدهم یکی از مسئولین گفت: انقلاب و سیاست را باید از خیابان به محافل دیپلماتیک آورد. ۳ سال از مذاکرات ننگین می گذرد، در این مذاکرات قراردادها بسته شد اما هنوز ملت از آن خبر ندارد. حتی وقتی رهبر انقلاب فرمودند که ما با مردم چیز پنهانی نداریم، نظر ایشان را رد کردند، اینها می دانند اگر مردم در صحنه باشند، مبارزه با اصالت ها دشوار می شود.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی افزود: سیاست بازی در اسلام محکوم است اما امروز کار سیاسی جای خود را به سیاست بازی داده است. وعده های دروغ نشان دهنده این است که می خواهند اصالت انقلاب را زیر سوال ببرند.

وی گفت: وقتی مردم از رئیس یک دولت وعده های دروغ بشنوند چگونه می توانند به آن دولت اعتماد داشته باشند؟

روحانی با بیان اینکه امروز با شیوه لیبرالیستی می خواهند با مسئله فساد اقتصادی، تجاوز به حقوق مردم و دستبرد به بیت المال مبارزه کنند، تصریح کرد: در جریان حقوق های نجومی باید مشخص شود که آیا دولت در ۳ سال گذشته از این مسئله اطلاع داشته یا نه؟ اگر بی خبر بوده پس لیاقت اداره کشور را ندارد و اگر اطلاع داشته که شریک جرم است.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ مقامی در صورت تخلف از تحت تعقیب قرار گرفتن مصون نیست، یادآور شد: اگر رهبر خلاف مرتکب شود، از نظر مقررات اسلامی معذول است و خبرگان وظیفه برخورد دارد. در چنین شرایطی دولت مصونیت ندارد.

وی گفت: از دولت آقای هاشمی تا خاتمی و احمدی نژاد و امروز آقای روحانی کم تخلف نداشته ایم. اما هیچ مقامی از آنها سوال نکرده است. مجلس و دستگاه قضا در این باره به وظایف خود عمل نکرده اند.

روحانی افزود: اگر امروز رئیس جمهور بداند که وقتی به این مسند می نشیند، مسئول است و در مجموعه او هر کس دزدی کند باید او پاسخ دهد، به راحتی هر کس که از الفبای سیاست خبر ندارد، خود را کاندیدا نمی کند.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی ادامه داد: اگر می خواهند با حقوق های نجومی مبارزه کرده و این دستبرد خائنانه را قطع کنند، باید رئیس جمهور در این خصوص مورد سوال قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر برای رئیس جمهور حریم قائل نمی شدیم، باید در جریان حمله به سفارت سعودی، رئیس جمهور هم مورد مواخذه قرار می گرفت، چون جوانی که به سفارت عربستان حمله کرد، احساس کرد هیچ پناه دیگری برای او نیست، دید که به جوان هموطنش در فرودگاه جده بی حرمتی شد اما کسی آن را تعقیب نکرد. در منا صدها نفر به قتل رسیدند اما آب از آب تکان نخورد و در مسجدالحرام جرثقیل بر سر هموطنانش سقوط کرد اما کسی پیگیر ماجرا نشد. در حالی که اگر رئیس جمهور مسئله بی حرمتی به دو جوان ایرانی در فرودگاه جده را پیگیری می کرد تا حق ملت گرفته شود، اتفاقات بعدی رخ نمی داد.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی یادآور شد: وقتی از کنار جنایات سعودی ها با لبخند دیپلماسی رد می شوید، آنها گستاخ می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله قاچاق کالا اشاره و تصریح کرد: آیا واقعاً در کشوری که حتی یک سوزن از گمرک رد نمی شود، دولت از این همه کالای قاچاق بی خبر باشد. اگر خبر ندارد، پس لیاقت کشورداری ندارد و اگر خبر دارد که خود شریک جرم است.

روحانی گفت: یکی از شیوه های جاه طلبان برای مبارزه با اصالت ها، مخالفت کردن با رهبری است. اینها نه تنها با رهبری نقشه مقابله دارند، حتی آثار و پیام های امام را بی ارزش می کنند.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی تصریح کرد: از مستضعفان، خانواده شهدا، جوانان مستضعف که زمینه ازدواج برایشان فراهم نیست اما در مقابل کسانی حقوق نجومی می گیرند و به ملت دهن کجی می کنند، اظهار شرمندگی می کنم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه روحیه اشرافی گری در بین مدیران در حال شیوع پیدا کردن است به طوری که می بینیم در یک وزارتخانه مانند وزارت نفت گفته می شود که چون افراد متخصص در آن فعال هستند، پس باید حقوق های کلان بگیرند تا از این طریق متخصصین در این حوزه در کشور باقی مانده و به کشورهای حاشیه خلیج فارس نروند، این روحیه اشرافی گری از کجا آغاز شد؟ گفت: متخصصی که تا این حد بی وجدان است و از انسانیت تهی شده که در کشورش یک کارگر مظلوم بیش از یک سال است که حقوق نگرفته یا جوانی زمینه ازدواج را ندارد، حقوق ۸۰ میلیونی می گیرد، همان بهتر که برود. چون به هر حال اینها دلسوز ملت و کشور نیستند. از انسانیت تهی شده اند.

وی گفت: عاملی که باعث شده کارها دشوار شود، همین متخصصین هستند که تعهد ندارند.

روحانی یادآور شد: جریانی که در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی اتفاق افتاد، بر تجمل گرایی دامن زد. آقای هاشمی در نماز جمعه گفت چرا مردم باید از تجمل و پیشرفت محروم باشند؟ این صحبت های وی تجمل گرایی را رواج داد.

آیا وقت آن نشده که آقای رئیس جمهور از برادرش اعلام برائت کند

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی درباره اینکه آیا وقت آن نشده که آقای رئیس جمهور از برادرش اعلام برائت کند، تصریح کرد: تا وقتی که رئیس جمهور در کشور ما برخلاف قانون مصونیت دارد، اینگونه حواشی ها و ضربه زدن ها به کشور ادامه دارد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در قضیه حقوق ها، قاچاق کالا و حمله به سفارت عربستان مسئول است. باید نسبت به آن ها پاسخ دهد.

روحانی خاطرنشان کرد: برائت از برادرش مسئله جزئی است. اگر این موضوعات حل شود، مسئله برادر و مشاور رئیس جمهور هم حل خواهد شد.