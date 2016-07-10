به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار امروز در نشست خبری «تشریح اقدامات و ارائه مستندات مربوط به برخی از شرکت های بزرگ در عدم استفاده از محصولات داخلی» گفت: طبیعتا مبحث اقتصاد مقاومتی توسط استفاده از محصولات داخلی محقق می شود. ما مقوله اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار می دهیم زیرا قسمت عمده آن مبتنی بر دانش محقق می شود؛ در واقع وجه غالب اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان است.

وی اظهار داشت: ما تحریم های ظالمانه را تجربه کردیم و دیدیم که تحریم ها می تواند در جاهایی به ما فشار بیاورد که نیازمند آن بودیم؛ این نیازمندی باعث می شد به مردم و از سوی دیگر مردم به حکومت فشار بیاورند تا در نهایت بتوانیم نیازهای خود را از طریق کشورهای خارجی برطرف کنیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو تاکید کرد: اما مسیر تسلیم کشور در برابر تحریم ها از مسیر استفاده از محصولات دانش بنیان وابسته به تکنولوژی داخلی است که بتوانیم زندگی روزمره را با این محصولات بگذرانیم.

سرکار با بیان اینکه حوزه پتروشیمی یکی از مسائلی بود که در مسیر تحریم ها قرار گرفت، گفت: در واقع محصولاتی که در صنایع پتروشیمی تولید می شوند می توانند ثروت زا باشند؛ ما در این حوزه نیز تحریم بودیم.

وی ادامه داد: نانو کاتالیز یکی از محصولات در حوزه پتروشیمی به شمار می رود که در شرایط تحریم در اختیار ما نبود و با چندین واسطه و قیمت گزاف به کشور وارد می شد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو افزود: تحریم ها باعث شد که هزینه های ما در بسیاری از موارد بیشتر شود بر همین مبنا آنها درصدد بودند که محصولات بیشتری را با قیمت بیشتر در اختیار کشور ما قرار دهند تا شرایط اقتصادی خود را حفظ کنند و سود ببرند.

سرکار اظهار داشت: تحریم ها ما را بر این وا می داشت که بتوانیم محصولاتی مبتنی بر دانش تولید کنیم اما نگرانی های ما در شرایط بعد از تحریم ها هم ادامه داشت.

وی با تاکید بر اینکه خارجی ها در شرایط پساتحریم هم با دو ترفند وارد بازی دیگری شده اند اظهار داشت: بعضی شرکت های خارجی برآنند بعضی از بنگاه های داخلی که وابسته به بخش خصوصی نیستند را با ایجاد روابط ناسالم به گونه ای هدایت کنند که محصولات داخلی را مصرف نکنند و از محصولات خارجی بهره ببرند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ادامه داد: در این صورت یعنی عدم استفاده از محصولات داخلی دستاوردهای ملی کشور به خطر می افتد و گاها از بین می رود و در نهایت سودی نصیب شرکت های خارجی می شود.

سرکار با بیان اینکه در دوره پساتحریم مساله اصلی بنگاه های خصوصی نیستند، گفت: بنگاه های خصوصی اگر یک ریال هم منافعش ایجاب کند فرصت را از دست نخواهد داد و از محصول داخلی استفاده می کند اما مدیران برخی بنگاه ها دست شان در جیب دولت یا مردم است که با ترفند اول شرکت های خارجی متوجه ضرری نمی شوند زیرا ضرر اصلی به دولت و مردم وارد خواهد آمد. این موضوع باید رسیدگی شود.

وی در خصوص ترفند دوم خارجی ها در شرایط پساتحریم اظهار داشت: دامتینگ یا شکست قیمت ها دومین مساله ای است که از سوی شرکت های خارجی در شرایط پساتحریم اتفاق می افتد، این بدان معناست که شرکت های خارجی قیمت محصولی که می خواهند وارد کشور کنند را می شکنند و همان محصول را به ایران پیشنهاد می دهند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو افزود: فروش یک محصول در یک دوره مشخص با قیمت پایین به ایران انجام می گیرد و بعد از مدتی که کشور نتوانست در آن حوزه تولید داخل داشته باشد را با قیمت گزاف دوباره وارد ایران می کند.

وی افزود: در این صورت سود کلانی نصیب آن شرکت خارجی می شود و ضرر به شرکت های داخلی وارد می شود.

سرکار با بیان اینکه این خطری است که از طریق ترفندهای خارجی متوجه ما می شود، اظهار داشت: در واقع اگر بنگاه های داخلی به دنبال تولید محصولات داخلی باشند قیمت ها کاهش می یابد اما ممکن است این موضوع زمان بر باشد ولی در هر صورت به سود کشور خواهد بود.