وزنه برداران در رکوردهای خود ارتقا داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دلجوان در گفتگو با سایت فدراسیون جانبازان و معلولان اظهار کرد: در این اردو شاهد رکورد شکنی ملی پوشان بودیم و همه آنها به نسبت رکوردهای قبلی خود ارتقا رنکینگ داشتند. البته این روندی است که از این پس در اردوهای تیم ملی شاهد آن خواهیم بود و تا زمان اعزام به ریو تمرکز بر ارتقای کیفی رکوردهای وزنه برداران است.

سرمربی تیم ملی خاطر نشان کرد: ملی پوشان برای هر مرحله از اردو برنامه خاصی دارند و در ایام بین دو اردو نیز برنامه دریافت کرده و به صورت غیر متمرکز تمرین می کنند و این تمرینات به اردوی بعدی منتفل خواهد شد. بنابراین ملی پوشان همیشه در آمادگی به سر می برند و در هر مرحله ضمن کسب آمادگی های بیشتر، ارتقای رکورد هم خواهند داشت.

وی گفت: در خصوص نتایج ریو باید واقع بین بود و با توجه به تعداد نفرات اعزامی، میانگین سنی و سایر شرایط انتظار نتایج داشت. البته همه ما در تیم ملی نهایت تلاش خود را به کار می بریم تا بهترین نتایج به دست آید اما انتظارها باید بر اساس شرایط موجود باشد.

شانزدهمین مرحله تمرینات تیم ملی وزنه برداری برای آمادگی حضور در بازی های پارالمپیک ریو از ۴ تا ۱۸ تیر ماه به میزبانی ارومیه برگزار شد.