۲۴ هزار نفر طی تعطیلات عید فطر در شاهرود اقامت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی سمنان، حمید رضا حسنی با بیان اینکه ۲۴هزار مسافر در ایام عید فطر میهمان ۲۰ مرکز اقامتی شامل هتل‌ها، مدارس، زائراسراها، مهمانسراها و کمپ‌ها در شاهرود بودند، ابراز داشت: بیش از ۶۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری شاهرود در این ایام بازدید کردند.

وی افزود: بیشترین این بازدیدها به مجموعه تاریخی بسطام با بازدید ۱۸ هزار نفر اختصاص داشت که خوشبختانه با فراهم آوردن زیرساخت های گردشگری در شهر نمونه گردشگری بسطام، این میزان بازدید در طول تابستان ادامه خواهد یافت.

روستاهای هدف گردشگری شاهرود میزبان مسافران

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهرود همچنین گفت: در طول تعطیلات عید فطر، ۵۰۰ نفر از موزه شاهرود و بسطام، هشت هزار نفر از مجموعه تاریخی فرهنگی شیخ ابوالحسن خرقانی، ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر از منطقه نمونه گردشگری جنگل ابر، پنج هزار نفر از منطقه نمونه گردشگری جنگل اولنگ، ۱۲ هزار نفر از روستاهای هدف گردشگری و بیش از هشت هزار نفر از منطقه نمونه گردشگری مجن و آبشار تنگه داستان بازدید کردند.

حسنی گفت: بازدید از مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری شاهرود در تعطیلات عید فطر سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: برپایی نمایشگاه عرضه صنایع دستی و سوغات در مجموعه تاریخی بسطام، آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی و جنگل ابر از برنامه‌های این اداره در تعطیلات عید فطر و با هدف جذب هر چه بیشتر مسافران و گردشگران بود.

شاهرود با مکان‌های دیدنی و جاذبه‌های متعدد گردشگری، تاریخی و طبیعی در ایام مختلف سال به خصوص ایام تعطیل پذیرای تعداد قابل توجهی از مسافران و زائران حرم رضوی است همچنین۱۱۸ اثر از این شهرتسان تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.