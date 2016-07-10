«تا یک بشمار» در بولونیا به صحنه رفت/ موناکو مقصد بعدی اجرا

زهرا صبری سرپرست گروه «یاس تمام» درباره جدیدترین اجرای بین‌المللی این گروه تئاتری به خبرنگار مهر گفت: نمایش «تا یک بشمار» را روزهای جمعه ۱۱ و شنبه ۱۲ تیرماه در فستیوال «کور دی پرشیا» در شهر بولونیای ایتالیا که به هنرهای معاصر ایران اختصاص داشت، اجرا کردیم.

وی درباره بازخورد اجرای نمایش «تا یک بشمار» در فستیوال «کور دی پرشیا»، افزود: با وجود اینکه دومین اجرای ما همزمان با بازی فوتبال آلمان و ایتالیا و باخت تیم ایتالیا بود، اما بازخورد و استقبال از هر ۲ اجرای «تا یک بشمار» خوب بود.

این کارگردان تئاتر عروسکی درباره فستیوال «کور دی پرشیا»، توضیح داد: ما در یازدهمین دوره این فستیوال که به هنرهای معاصر ایران شامل سینما، تئاتر، موسیقی و عکس اختصاص داشت حضور داشتیم. این فستیوال در هر دوره به هنرهای معاصر یک کشور می‌پردازد که در دوره‌های گذشته آن به هنرهای معاصر کشورهایی چون یونان، فلسطین، برزیل و کشورهای اسکاندیناوی پرداخته شده بود.

صبری افزود: در فستیوال «کور دی پرشیا» که از ۲۹ ماه ژوئن تا ۱۰ ماه جولای مصادف با ۹ تا ۲۰ تیرماه برگزار شد آثاری از سینما، تئاتر، موسیقی و عکس ایران به نمایش آمدند.

سرپرست گروه تئاتر «یاس تمام» درباره دیگر اجراهای بین‌المللی آثار گروه، اظهار کرد: قرار است از اواخر مردادماه نمایش «تا یک بشمار» را در موناکو نیز به صحنه ببریم.