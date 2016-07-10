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۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

اجرای نمایش‌های «مایبر» و «پچپچه ها...» تمدید شد

اجرای نمایش‌های «مایبر» و «پچپچه ها...» تمدید شد

اجرای ۲ نمایش «مایبر» نوشته و کار ابوالفضل کاهانی و «پچپچه های پشت خط نبرد» نوشته علیرضا نادری به کارگردانی محمدرضا ستاری تمدید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال خوب تماشاگران و نظرات مثبت منتقدین در مورد این ۲ نمایش، اجرای آنها تا پایان هفته جاری به تاریخ ۲۵ تیرماه تمدید شد.

«مایبر» به تهیه کنندگی مهرداد بهاء الدینی و با بازی محمد علیمحمدی، مجید یوسفی، مجتبی یوسفی، علی نورانی و محسن محبی هر شب ساعت ۲۱  و «پچپچه های پشت خط نبرد» به تهیه کنندگی رضا بزرگ زاده و با بازی عباس خداوردیان، مسعود عابدی، حجت غلامی، افشین واعظی، کسری بنایی، رامین دلفانی، محمدرضا ستاری و مسعود شیرانی فرد هر روز ساعت ۱۷:۳۰ در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی میزبان علاقمندان است.

همچنین دانشجویان تمامی رشته های تحصیلی کشور همه روزه می توانند با ارائه کارت دانشجویی بلیط های نصف قیمت را از گیشه مرکز تئاتر مولوی دریافت کنند.

کد مطلب 3709292
فریبرز دارایی

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