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۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

رامین طباطبایی عضو تیم کنترل دوپینگ المپیک ریو شد

رامین طباطبایی عضو تیم کنترل دوپینگ المپیک ریو شد

رامین طباطبایی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به عنوان یکی از اعضای تیم کنترل دوپینگ بازی های المپیک ریو و مدیر کنترل دوپینگ رقابت های والیبال این دوره بازی ها انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان آنتی دوپینگ برزیل زیر نظر مستقیم آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و کمیته بین المللی المپیک مسئولیت نمونه گیری از ورزشکاران شرکت کننده در سی و یکمین دوره بازی های المپیک و مدیریت نتایج آنها را بر عهده دارد.

برای کنترل دوپینگ این دوره بازی ها، علاوه بر ماموران سازمان آنتی دوپینگ کشور میزبان، از نادوهای دیگر کشورها و ماموران نیز دعوت به همکاری شده است. رامین طباطبایی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) ایران نیز یکی از دعوت شدگان به تیم کنترل دوپینگ بازی های المپیک است. همپنین وی از سوی فدراسیون جهانی والیبال به عنوان مدیر کنترل دوپینگ رقابت های والیبال در این دوره بازی ها انتخاب شده است. 

به گزارش مهر، تیم کنترل دوپینگ بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو متشکل از ۷۵۶ عضو با مسئولیت ها و ماموریت های مختلف است. این تیم متشکل از ۳۵ مدیر کنترل دوپینگ است که از کشورهای مختلف دعوت به همکاری شده اند. ۲۸ معاون مدیر کنترل دوپینگ، ۱۰۰ افسر کنترل دوپینگ، ۲۵ افسر کنترل خون، ۵۳ سرگروه برای نمونه گیری و ۵۰۵ ناظر کنترل دوپینگ از جمله اعضای تیم کنترل دوپینگ بازی های المپیک هستند که زیر نظر ۱۰ متخصص آزمایشگاهی و مدیریتی ماموریت خود را انجام می دهند. غالب این افراد از کشور میزبان بازی های المپیک انتخاب شده اند.

سی و یکمین دوره بازی های المپیک تا ۳۱ مردادماه ادامه خواهد داشت. ورزش ایران تا به امروز  ۶۳ سهمیه برای حضور در این دوره بازی ها کسب کرده است. 

کد مطلب 3709300
زینب حاجی حسینی

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