به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوندی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه راه آهن دورود - خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه با توجه به بازدیدی که از پروژه داشتیم روند اجرای آن به صورت جدی در حال انجام است اظهار داشت: بر اساس گفته های کارفرمای این پروژه هم اکنون هزار و ۳۶۰ نفر در این پروژه مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه به طور حتم احداث زیرساختها در لرستان زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در استان است عنوان کرد: در جلسه ای که امروز داشتیم برخی مسائل و مشکلات این پروژه مطرح شد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان باید با تعامل با یکدیگر مشکلات پیش روی این پروژه را رفع کنند افزود: انتظار داریم که مسئولان امیدی که برای اجرای این پروژه در دل مردم ایجاد کرده اند را به نتیجه برسانند.

بیرانوندی همچنین بر لزوم پرداخت بهای زمین های تملک شده کشاورزان منطقه برای اجرای این پروژه تاکید کرد و گفت: نباید اجحافی در حق کشاورزان صورت گیرد.