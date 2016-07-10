به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن پیام علی جنتی آمده است:

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جریده عالم دوام ما. یکی از ستارگان عالم ادب و عرفان در روزگار ما به خاموشی گرایید و اهالی فرهنگ و ادب را به سوگ نشاند. زنده یاد مهدیه الهی قمشه ای، شاعر و محقق ادبیات قرآنی و عرفانی به بلندای آسمان‌ها پر کشید تا در جوار درگاه حضرت حق آرام گیرد. او از تباری ارجمند و رشدیافته خانواده ای شریف بود و نبوغ و حافظه خویش را از همین تبار به یادگار داشت. طبع شیرین او در شعر و ذوق لطیفش در نثر به گونه ای بود که حلاوت را در جان مخاطب می‌ریخت و او را مجذوب خویش می‌کرد.

آن بانوی فرهیخته شیفته مکتب قرآن و اهل بیت بود و از سن کودکی در خدمت پدر بزرگوارش، فقیه و عالم عالی قدر، مهدی محیی الدین الهی قمشه ای به شعر و ادب علاقه مند و با قرآن و ادبیات عرفانی مأنوس شده بود و دیگران را نیز با گشاده رویی از این منبع بزرگ دانش و بینش بهره مند می‌کرد. ضایعه فقدان این بانوی فرهیخته را به اهالی فرهنگ و ادب، خانواده و اخوان الهی قمشه ای تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند منان برای مصیبت دیدگان، صبر جمیل مسئلت دارم.

بر اساس این گزارش، همچنین مجید غلامی جلیسه، مدیر عامل خانه کتاب، درگذشت مهدیه الهی قمشه‌ای، شاعر، محقق و مولوی ‌پژوه را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: مهدیه الهی قمشه ای یکی از مولوی شناسان نامدار از میان ما رفت. ایشان از سن کودکی در خدمت پدر خود مهدی الهی قمشه‌ای، به شعر و ادب علاقه‌مند شده و شعر می‌خواند و به تحقیق در مثنوی مولوی، تحلیل و تفسیر ادبیات عرفانی و تطبیق آن‌ها با موضوعات قرآنی می‌پرداخت. خبر درگذشت مهدیه الهی قمشه ای موجب تأسف همه علاقه مندان ایشان شد. درگذشت این بانوی قرآن پژوه، شاعر، محقق و مولوی شناس را به یکایک مردم ایران تسلیت عرض می‌نمایم. روحش قرین مغفرت الهی و نامش جاودانه باد.

همچنین بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، در پیامی درگذشت دکتر مهدیه الهی قمشه‌ای، ادیب و مترجم قرآن را تسلیت گفت.

در پیام صبح امروز این بنیاد آمده است: بدینوسیله درگذشت بانوی فرزانه و ادیب، خانم دکتر مهدیه الهی ‌قمشه‌ای را که یادگار پدری عالم و پرهیزگار بود، به همه اهالی قلم و شیفتگان شعر و ادب و اخلاق و دین و نیز خانواده فرهیخته و فرهنگی آن عزیز تسلیت می‌گوییم. او بی‌شک زنی ادب‌دوست و فرهنگ‌مدار بود و در میان زنان این روزگار، الگویی از فرزانگی و فرهیختگی. امید که شاگردانش جای خالی او را در عرصه‌های علم و ادب و اخلاق پر کنند و نام و یادش را همواره زنده نگاه دارند. بنیاد شعر و ادبیات داستانی، همچنین این مصیبت را به افشین علاء، شاعر، عضو هیات علمی نهمین جشنواره شعر فجر و داماد آن بانوی فرهیخته تسلیت گفته و برای خانواده آن مرحوم آرزوی صبر کرده است.