جمهوري اسلامي ايران و كشور غنا ، در زمينه هاي مختلف فرهنگي همكاري مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي ، در اين ديدار ، حجت الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي ، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، با اشاره به سوابق ديرينه روابط جمهوري اسلامي ايران و كشور غنا ، از "قوام نكرومه" رهبر انقلاب غنا ، به عنوان رهبري ياد كرد كه در ايران از احترام برخوردار است .

وي ، به نقش و جايگاه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اجرا و توسعه برنامه هاي فرهنگي بين المللي اشاره كرد و گفت : اين سازمان آماد گي هر گونه همكاري فرهنگي در زمينه هاي مختلف ، با كشور غنا را دارد .

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، امضاء موافقت نامه فرهنگي با كشور غنا را گام مهمي در گسترش روابط فرهنگي دو كشور اعلام كرد و گفت : ايران داراي استعدا دهاي فراواني در زمينه هاي صنعت جهانگردي ، آموزشي ، هنري و عملي است و اين سازمان مي تواند در توسعه اين زمينه ها باكشور غنا ، همكاري داشته باشد.

وي با اعلام آمادگي اين سازمان براي انجام گفتگوهاي ديني با كشور غنا اظهار داشت : همكاري نزديك بين كشورهاي جهان سوم ، باعث مي شود تا ابر قدرتها ديدگاههاي سلطه طلبانه خود رانسبت به اين كشورها تغيير دهند.

پروفسور"جرج ها گان" ، رئيس كميسيون فرهنگ ملي كشور غنا نيز در اين ديدار ، با استقبال از پيشنهاد همكاري هاي نزديك كشورش با ايران ، گفت : در دنياي امروز ، عقيده ارزش طلا را دارد و اين عقيده است كه مي تواند خلاقيت ايجاد كند و همكاري دو كشور در زمينه هاي مختلف مي تواند ما را در رسيدن به اهداف ارزشمند ، ياري كند.

وي با تأكيد بر اين كه كشورش اهميت فراواني براي داشتن روابط همه جانبه با جمهوري اسلامي ايران قائل است ، گفت : اميدواريم در آينده اي نزديك با برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي بتوانيم همكاري هاي خود را گسترش دهيم .

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