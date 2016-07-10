به گزارش خبرنگار مهر، سپیده علیزاده پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از زندان مرکزی همدان که به منظور بررسی فعالیت ها و اقدامات واحد بهداشت و درمان زندان در زمینه طرح بیماریابی فعال سل و HIV زندان مرکزی همدان انجام شد، گفت: یکی از شاخص های ارزیابی و رتبه بندی زندان ها میزان تشخیص زندانیان مبتلا به سل و HIV و همکاری زندان ها در پیشبرد این طرح است.

وی زندان همدان را از زندان های برتر کشور در اجرای طرح های ملی عنوان کرد و گفت: میزان همکاری این مرکز با اداره کل بهداشت و درمان سازمان در سطح بسیار مطلوب است.

علیزاده اثر و بازخورد و دیدگاه سازمان ملل را در گرو پیشبرد ارتقاء طرح ملی بیماریابی فعال سل و HIV عنوان کرد و از بازدیدهای بین المللی قریب الوقوع از زندان همدان به دلیل انجام اقدامات موثر توسط مسئولان خبر داد.

سرپرست بهداشت و درمان زندان های استان همدان نیز در این بازدید به بیان گزارش و آمار عملکرد طرح ملی ارتقاء بیماریابی فعال سل و HIV در زندان همدان پرداخت.

مهدی موالات با اشاره به اینکه در سال ۹۴ تعداد ۴۳۶ مورد آزمایش غربالگری بیماری ایدز با استفاده از کیت های تشخیص سریع انجام گرفته است، گفت: این درحالی است که تنها در سه ماهه اول سال جاری تعداد ۷۴۴ مورد آزمایش صورت گرفته که این امر از روند بسیار مثبت و شتاب سریع در اجرای این طرح و عزم جدی واحد بهداشت و درمان در شناسایی هرچه سریعتر بیماران HIV مثبت در راستای تعهدات بین المللی کشور حکایت دارد.

مدیر زندان همدان نیز از پتانسیل قابل ملاحظه زندان همدان در اجرای این طرح و آمادگی لازم برای ارتقاء سطح همکاری ها خبر داد.

علی عزیزی اظهار امیدواری کرد: کارکنان واحد بهداشت و درمان زندان همدان با حداکثر توان این طرح را به ثمر برسانند.