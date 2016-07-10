حوادث رانندگی استان مرکزی ۲ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، در نخستین حادثه رانندگی که صبح روز گذشته در محور قدیم ساوه- همدان بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون بنز با خودروی پیکان وانت به وقوع پیوست، راننده خودروی پیکان وانت به علت شدت جراحات وارده در دم فوت شد.

علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، تجاوز به چپ راننده خودروی وانت پیکان به علت خستگی و خواب آلودگی عنوان شد.

در حادثه دیگر که بعد از ظهر همین روز در شهرک صنعتی شهرستان ساوه بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پراید با یکدیگر رخ داد، راننده یکی از خودروهای پراید به علت شدت جراحات در دم فوت و سرنشین آن مجروح و توسط نیروهای امدادی حاضر در صحنه به بیمارستان منتقل شد.

کارشناس تصادفات پلیس راه علت این حادثه را نیز، انحراف به چپ راننده یکی از خودروهای پراید عنوان کرد.