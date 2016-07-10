انتظاری برای اصلاح مدیریت شهری در یکسال باقی مانده نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر ، رحمت الله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه طبق قانون، شهردار مخیر به انتخاب همکاران خود است، اظهار کرد: کسی نمی تواند از این منظر ایرادی به شهردار داشته باشد زیرا وی حق انتصاب مدیران خود حتی بدون مشورت با شورا را دارد.

وی ادامه داد: اما اشکالی به این انتصابات وارد است، وقتی تغییرات مدیریتی، ناگهانی، در فواصل کوتاه، با حجم بالا و به کرات رخ می دهد بیانگر این است که زیرساخت فکری منسجمی برای انتصابات وجود ندارد، زیرا اگر این زیرساخت وجود داشت انتخاب افراد با دقت انجام می شد تا نیازی به تغییر مدیران در مدت زمان کوتاه نباشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: البته فرصت یک ساله ای از مدیریت شهردار باقی مانده است. آنچه که نباید اتفاق می افتاد، رخ داده است که حاصل آن را در سطح شهر شاهد هستیم و دیگر انتظاری برای اصلاح نداریم.

حافظی همچنین درگذشت عباس کیارستمی را به جامعه هنری تسلیت گفت و افزود: جمعیتی که امروز برای بدرقه این هنرمند در خیابان حجاب تجمع کرده اند، شهروندان این کشور هستند که دیدگاه های خاص خود را دارند و بایستی متولیان فرهنگی کشور این افراد را به رسمیت شناخته، دغدغه های آنها را بشنوند و مدیریت کنند. مدیریت فرهنگی باید جامع نگر باشد و برای خواسته این افراد ارزش قائل شود.