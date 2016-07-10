به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب با تبریک عید سعید فطر و با تقدیر از حضور عظیم مردمی در روز قدس و مناسک عبادی و عید سعید فطر، ضمن اشاره به خطبه های عید فطر مقام معظم رهبری در خصوص حقوق های نجومی تاکید کرد: مطالبه افکار عمومی مجازات مدیران خاطی و رد وجوه به بیت المال است.

حبیبی با اشاره به بخش هایی از نامه اسحاق جهانگیری معاون اول به رئیس جمهور این نامه را بیشتر یک گزارش کار خواند و افزود: افکار عمومی منتظر اقدام و عمل در این زمینه است.

وی آسیب شناسی مستی اشرافی‌گری در کشور را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: بسیاری از مشکلات و نابسامانی های کنونی از زمانی آغاز شد که عده ای با اسم رمز توسعه، مانور تجمل در کشور راه انداختند.

دبیرکل موتلفه با تاکید بر بیانات صریح مقام معظم رهبری بر نامشروع و گناه اعلام کردن این برداشتها، از قوه قضاییه خواست سریعا با مدیران خاطی برخورد کند، وجوه بیت المال را مسترد نماید و گزارش این برخورد را نیز به افکار عمومی ارائه دهد.

حبیبی در ادامه با اشاره به مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر ممنوعیت فروش بوئینگ به جمهوری اسلامی ایران، آن را نیز یک نمونه از بدعهدی های آمریکایی ها در پسا برجام قلمداد کرد و افزود: هیئت نظارت بر برجام باید تکلیف بدعهدی آمریکایی ها را مشخص کند.

وی گفت: لغو فروش هواپیماهای بوئینگ دلیل دیگری بر شکست و بی نتیجه بودن اعتماد به آمریکا است.

دبیرکل موتلفه در بخش دیگری از اظهاراتش با ابراز تاسف از آتش سوزی پتروشیمی ماهشهر نسبت به ضعف ایمنی در صنعت پتروشیمی در ایران انتقاد کرد و گفت: وقوع آتش سوزی ها در صنایع پتروشمی حکایت از ضعف جدی ایمنی در این صنعت با این حجم از سرمایه گذاری های انبوه دارد.

حبیبی با اشاره به استراتژی جریانات تکفیری و داعشی در عراق و سوریه در حالی که روز به روز حلقه محاصره دور آنها با توفیقات ارتش و نیروهای مردمی تنگ تر می شود، افزود: داعشی ها به دنبال اقدامات تروریستی کور هستند و این موضوع سبب می شود که نیروهای امنیتی در سوریه و عراق هوشیاری شان افزایش یابد.

وی ضمن ابراز همدردی و تسلیت به دولت، مردم و به ویژه خانواده شهدای انفجارهای تروریستی اخیر در عراق که در آستانه عید فطر و با زبان روزه توسط تروریست‌های تکفیری به شهادت رسیدند، حضور نظامی‌های آمریکا و سایر کشورهای غربی را در سوریه، موجب تشدید فعالیتهای تروریستی دانست.

دبیرکل حزب موتلفه در ادامه با اشاره به گزارش بان کی مون در خصوص آزمایش موشکی کشورمان گفت: کاش بان کی مون در آخرین گزارش هایش در انتهای دوره دبیر کلی انصاف و بی طرفی را رعایت می کرد.

وی افزود: در این دوره دبیر کل سازمان ملل کاملا اسیر و تابع آمریکایی ها بود و بی طرفی در اتخاذ مواضع و اقدامات از خود نشان نداد و الا می بایست به جای گزارش درباره آزمایش های موشکی کشورمان، گزارشی در خصوص نقض مکرر برجام توسط آمریکایی ها ارائه می کرد.

حبیبی در پایان با اشاره به فتنه منافقین در ۱۸ تیر ۷۸ و ضمن برشمردن برخی خیانت ها و ظلم هایی که بر مردم و نظام روا داشته شد، گفت: حساسیت زدایی نسبت به جریان فتنه و فتنه گران یکی از پروژه های دشمن خارجی و جریان نفاق داخلی است. باید با شناخت کافی از جنگ احزابی که دشمن به راه انداخته است، صفوف مردمی حامیان نظام که در ۲۳ تیر، ۹ دی و دیگر ایام مکررا مدافعان اصلی نظام اسلامی در هجمه متحدانه استکبار و ضدانقلاب بوده است را با قدرشناسی عملی از این مردم منسجم تر کرد.

دبیرکل حزب موتلفه تنها راه حل مجرمان فتنه را توبه و عذرخواهی سران فتنه از مردم دانست و تاکید کرد: کسانی که در نظام به صورت انتخابی و یا انتصابی مسئولیتی دارند؛ حتما باید موضع شفافی نسبت به فتنه و فتنه گران داشته باشند.