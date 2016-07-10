به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز کلانتری پیرامون تولید فیلم مستند «خاک دامنگیر» گفت: سفرهای متعددی به سیستان و بلوچستان داشتم و مثل یک توریست در بازدید از شهرهای این استان، لحظاتی مکث می‌کردم. این فیلم نیز خیلی ساده و روان، لحظاتی روی زندگی بلوچ‌ها مکث و آن را روایت می‌کند.

وی ادامه داد: «خاک دامنگیر» یک مستند مینیمالیسم است که اطلاعات نمی‌دهد و صرفا به معرفی بلوچستان نمی‌پردازد، بلکه قضاوت را بر عهده مخاطب گذاشته و آنها را به این منطقه دعوت می‌کند.

کلانتری گفت: مردمان بلوچستان زندگی پراکنده‌ای دارند و اجتماع آنها فضایی کوچک‌تر از روستا را تشکیل می‌دهد، زندگی که شبیه به زندگی‌های بین شهری است اما مردمان این سرزمین علی‌رغم تمام محرومیت‌ها و کمبودها با سرخوشی زندگی خود را سپری می‌کنند.

وی تاکید کرد: اغلب افرادی که وارد بلوچستان می‌شود، نگاهی آسیب‌شناسانه به این منطقه دارند و در تلاش هستند که در جهانی پنهان، به دنبال تمدن باشند، در حالی که بلوچستان خود تمدنی کهن دارد.

کلانتری گفت: تصویربرداری این مستند طی دو سفر به بلوچستان در اسفند ۹۴ و اردیبهشت ۹۵ انجام شده و هم اکنون تدوین اولیه این مستند نیز به پایان رسیده است.

عوامل تولید مستند «خاک دامنگیر» عبارتند از پژوهشگر، تهیه‌کننده و کارگردان: پیروز کلانتری، تصویربردار: رضا عبیات، راهنما و مدیرتولید: مازیار مشتاق‌گوهری، تدوین: همیلا موید، صدابردار و صداگذار: امیر کریم، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.