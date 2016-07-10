به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان اینکه بحث های حمل و نقلی در حال حاضر اولویت شهرداری تهران است، در این باره اظهار کرد: در حال حاضر توسعه حمل ونقل ریلی به عنوان یک برنامه ۱۰۰ درصد عمرانی پیش روی شهرداری تهران است که با توجه تجربیات پیشین در حوزه فنی وعمرانی، تلاش می کنیم در این عرصه گام های موثری برداریم.

حسینی با تاکید بر اینکه هر فردی که در تهران زندگی کند از ترافیک به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران یاد می کند، اذعان کرد: من نیز در کنار خانواده ام در این شهر زندگی و تردد می کنم و امروز به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، باور دارم بکار گیری هر ایده ای که بتواند در این راه به کاهش ترافیک کمک کند، باید به طور جدی مورد توجه باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه آلودگی هوا در شهر تهران، منشا های دیگری هم به غیر از بحث خودرو دارد، در این باره گفت: ایده های زیادی در حوزه نرم افزاری حمل و نقل و ترافیک شهر تهران وجود دارد، از این رو تلاش می کنیم با راه اندازی کمیته های مشاوران و تشکیل کمپین های متعدد، از کمک همه نیروهای صاحب نظر استفاده کرده وایده های قابل اجرا را پیاده سازی کنیم.

حسینی تصریح کرد: حمل و نقل و ترافیک در شهر تهران موضوع اول شهری است که چه بخواهیم و چه نخواهیم در مدیریت آن با چالش هایی مواجه هستیم اما به عنوان مدیری که اهل مواجهه با چالش هستم تلاش می کنم تا با انرژی و علاقه در این مسیر حرکت کنم.