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۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

امام جمعه كرج:

تفكر پويا بايد مورد توجه روحانيت قرار گيرد

در عصر حاضر كه جهان به سمت كوچك شدن حركت مي كند وظيفه روحانيون بسيار سنگين است زيرا بايد بتوانند با تفكر پويا، اسلام را به بشريت عرضه كرده و طراوات و شادابي هميشگي دين را به جهانيان يادآور شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، حجت الاسلام محسن كازروني در جمع روحانيون كرج افزود: تمام علما و انديشمنداني كه به مدارج عالي علم و شهرت رسيدند داراي تفكر پويا و غني از بعد اسلامي بوده اند و بي شك بدون آن راه به جايي نمي بردند.

كازروني افزود: روحانيون بايد منذر، مبشر ، مبلغ و مروج باشند اما بدون تفكر پوياي ديني در هيچكدام از اين زمينه ها نمي توانند موفقيت حاصل كنند و به همين جهت علماي امروز بايد در خصوص توسعه تفكر پوياي ديني گام بردارند.

وي تصريح كرد: برخي صحبت از فقه پويا مي كنند كه چون برداشت درستي از آن نمي شود از اين كلمه استفاده صحيح نشده و اصول را بر هم مي ريزد اما تفكر پويا مي تواند مباني علمي را از دل دين و شريعت استخراج كرده و به جهان عرضه كند.

وي اظهار اميدواري كرد حركت روحانيت متفكر از شعار به سمت عمل باشد و در سايه تفكر پوياي ديني فقه اسلامي نيز پويا و شاداب به همگان عرضه شود.

کد مطلب 370949

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