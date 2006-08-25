تفكر پويا بايد مورد توجه روحانيت قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، حجت الاسلام محسن كازروني در جمع روحانيون كرج افزود: تمام علما و انديشمنداني كه به مدارج عالي علم و شهرت رسيدند داراي تفكر پويا و غني از بعد اسلامي بوده اند و بي شك بدون آن راه به جايي نمي بردند.

كازروني افزود: روحانيون بايد منذر، مبشر ، مبلغ و مروج باشند اما بدون تفكر پوياي ديني در هيچكدام از اين زمينه ها نمي توانند موفقيت حاصل كنند و به همين جهت علماي امروز بايد در خصوص توسعه تفكر پوياي ديني گام بردارند.

وي تصريح كرد: برخي صحبت از فقه پويا مي كنند كه چون برداشت درستي از آن نمي شود از اين كلمه استفاده صحيح نشده و اصول را بر هم مي ريزد اما تفكر پويا مي تواند مباني علمي را از دل دين و شريعت استخراج كرده و به جهان عرضه كند.

وي اظهار اميدواري كرد حركت روحانيت متفكر از شعار به سمت عمل باشد و در سايه تفكر پوياي ديني فقه اسلامي نيز پويا و شاداب به همگان عرضه شود.