به گزارش خبرنگار دانشگاهي"مهر"، انتخاب رييس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي بر اساس آيين نامه جديد نحوه انتخاب روساي دانشگاه ها، دانشكده ها و مراكز آموزش عالي كشور كه در آغاز سال جديد تحصيلي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاههاي تحت پوشش اين وزارتخانه ابلاغ شد، انتخاب شده است . وي اولين شخصي است كه با راي مستقيم اعضاي هيات علمي اين سمت را عهده دار مي شود .
گفتني است پس از دانشكده علوم اجتماعي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي دومين دانشكده اي است كه رييس آن توسط اعضاي هيات علمي آن دانشكده و طبق آيين نامه جديد ابلاغي از سوي وزارت علوم انتخاب خواهد شد .
با راي اعضاي هيات علمي دانشكده
رييس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي انتخاب شد
دكتر "محمد مهدي فرقاني" عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي، با راي مستقيم اعضاي هيات علمي اين دانشكده به عنوان رييس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي انتخاب شد .
به گزارش خبرنگار دانشگاهي"مهر"، انتخاب رييس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي بر اساس آيين نامه جديد نحوه انتخاب روساي دانشگاه ها، دانشكده ها و مراكز آموزش عالي كشور كه در آغاز سال جديد تحصيلي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاههاي تحت پوشش اين وزارتخانه ابلاغ شد، انتخاب شده است . وي اولين شخصي است كه با راي مستقيم اعضاي هيات علمي اين سمت را عهده دار مي شود .
نظر شما