آتش سوزی در پاساژ قدیری رشت/ آتش مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پاساژ قدیری شهر رشت ظهر یک شنبه طعمه حریق شد.
این آتش سوزی گسترده که بخش وسیعی از مغازه های واقع در این پاساژ را درگیر کرده بود به همت آتش نشانان چندین ایستگاه آتش نشانی رشت مهار شد.
بر اساس این گزارش، تلاش آتش نشانان برای لکه گیری و اطفاء کامل این آتش سوزی ادامه دارد.
آتش سوزی گسترده در پاساژ قدیری رشت در حالی رخ داد که پیش از این بابک رمضانی مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت بارها درباره خطرات ناشی از وقوع آتش سوزی در بازار رشت به مسئولان شهری هشدار داده بود.
اخبار تکمیلی از ابعاد مختلف این آتش سوزی منتشر می شود.
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