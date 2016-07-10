نشست «تاریخ و گسترش دین در منطقه و قزاقستان» در آلماتی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی فرهنگی کشورمان در آلماتی، به منظور تبیین اندیشه‌های بلند جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بحران‌های منطقه‌ای و جهانی؛ به ویژه در گفتمان‌های دینی، نشست یک روزه «تاریخ، توسعه و گسترش دین در منطقه و قزاقستان» را با همکاری و مشارکت آکادمی علوم، اداره مفتیات و اداره مسلمانان قزاقستان و همچنین رایزنی فرهنگی مصر در قزاقستان، در محل ساختمان اصلی آکادمی علوم قزاقستان برگزار کرد.

این سمینار با سخنرانی قائم‌مقام آکادمی علوم و رییس اداره مفتیات قزاقستان آغاز شد و سپس مجید کامرانی، وابسته فرهنگی ایران در آلماتی، ضمن اشاره به نقش اندیشمندان دینی ایران در توسعه و گسترش دین در منطقه و قزاقستان، به تهدیدات احتمالی حال حاضر این گنجینه اشاره کرد و از افراط و افراطی‌گری به عنوان دشمنان اصلی دین مبین اسلام در منطقه یاد کرد.

وی در ادامه ضرورت همکاری‌های مشترک ملت‌ها و دولت‌ها برای ریشه‌یابی و مقابله با این پدیده شوم و خانمان‌سوز را به صورت کوتاه‌مدت و درازمدت خواستار شد و آمادگی فرهنگی و علمی ایران برای برگزاری نشست‌های تخصصی و علمی در این خصوص را اعلام کرد.

سخنران بعدی همایش حجت‌الاسلام حمیدزاده، ‌محقق و مفسر قرآن و نهج‌البلاغه بود. وی مقاله خود را در خصوص مدارا و سازگاری در دین اسلام ارایه داد و طی آن با استعانت از آیات قرآن کریم و احادیث و همچنین اشاره به رفتارهای اجتماعی پیامبر بزرگ اسلام (ص)، رمز پیروزی اسلام و جهان‌شمولی و اجتماعی بودن دین اسلام را برای حاضرین اثبات کرد.

حمیدزاده در سخنان خود همچنین تنها راه فائق آمدن به مشکلات در جهان اسلام را تفسیر واقعی قرآن عنوان کرد. این نشست با سخنرانی اندیشمندانی از مصر و قزاقستان پایان یافت.