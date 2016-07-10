مشکلات تنش آبی در یاسوج از سایر شهرهای استان حادتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی لدنی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست تنش آبی استان افزد: بالا بودن میزان شکستگی و پوسیدگی انشعابات و تعدد انشعابات غیرمجاز مشکلات تنش آبی در شهر را افزایش داده است.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص وضعیت آب شرب استان و کم آبی در استان مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کرده و از هدر رفت آب جلوگیری کنند.

لدنی نژاد تصریح کرد: کاهش تنش آبی در استان نیازمند برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی و کارهای میدانی است که این مهم با تلاش کارکنان این شرکت به صورت مستمر و مداوم پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: در راستای کاهش اثرات تنش آبی در شهرهای استان ۷۰ دستگاه تانکر اضطراری ذخیره آب پیش بینی شده است.

لدنی نژاد افزود: این تانکرها در حجم‌های دو هزار لیتری و یکهزار لیتری برای ذخیره آب خریداری شده است.

وی تصریح کرد: در استان پنج شهر دارای تنش آبی هستند که استفاده از این تانکرها در مواقع اضطراری مشکلات قطعی آب را مرتفع می کند.

لدنی نژاد بیان کرد: عملیاتی کردن مصوبات کمیته تنش آبی استان یکی از مسائلی که به صورت جدی باید مورد توجه قرار بگیرد.