  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد:

مشکلات تنش آبی در یاسوج از سایر شهرهای استان حادتر است

مشکلات تنش آبی در یاسوج از سایر شهرهای استان حادتر است

یاسوج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: از میان شهرهای دارای تنش آبی استان، شهر یاسوج مشکلات حادتری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سیدعلی لدنی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست تنش آبی استان افزد: بالا بودن میزان شکستگی و پوسیدگی انشعابات و تعدد انشعابات غیرمجاز مشکلات تنش آبی در شهر را افزایش داده است.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص وضعیت آب شرب استان و کم آبی در استان مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کرده و از هدر رفت آب جلوگیری کنند.

لدنی نژاد تصریح کرد: کاهش تنش آبی در استان نیازمند برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی و کارهای میدانی است که این مهم با تلاش کارکنان این شرکت به صورت مستمر و مداوم پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: در راستای کاهش اثرات تنش آبی در شهرهای استان ۷۰ دستگاه تانکر اضطراری ذخیره آب پیش بینی شده است.

لدنی نژاد افزود: این تانکرها در حجم‌های دو هزار لیتری و یکهزار لیتری برای ذخیره آب خریداری شده است.

وی تصریح کرد: در استان پنج شهر دارای تنش آبی هستند که استفاده از این تانکرها در مواقع اضطراری مشکلات قطعی آب را مرتفع می کند.

لدنی نژاد بیان کرد: عملیاتی کردن مصوبات کمیته تنش آبی استان یکی از مسائلی که به صورت جدی باید مورد توجه قرار بگیرد.

کد مطلب 3709549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها