به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، وزارت امور خارجه باهاما در بیانیه خود به اتباع خود توصیه کرد از هر گونه حضور در اعتراضات، تظاهرات و حضور میان جمعیت در ایالات متحده آمریکا خودداری کنند.

بر این اساس از مردان جوان نیز خواسته شده است در شهرهای پرتنش از هر گونه تقابل و برخورد با نیروهای پلیس خودداری کنند و کاملا محتاط باشند.

گفتنی است که حدود ۹۰ درصد ساکنان باهاما سیاه‌پوست هستند و به نظر می رسد هشدار اخیر دولت این کشور، با توجه به تنش های اخیر میان بخش هایی از جامعه سیاه‌پوست ایالات متحده و پلیس آمریکا صادر شده باشد.

این هشدار وزارت امور خارجه باهاما در حالی صادر شده است که آمریکا معمولا درباره دیدار شهروندانش به دیگر کشورها بیانیه هشدار سفر صادر می کند.