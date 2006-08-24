موضع جديد مادريد در راستاي حمايت از برنامه هاي هسته اي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه كامرسانت چاپ روسيه، "ماكسيمو كاخال" نماينده شخصي خوزه لوئيز رودريگز زاپاترو روز گذشته گفت : كشورش در خصوص ايران تغيير سياست داده و از حق ايران براي داشتن برنامه هاي هسته اي حمايت مي كند.

وي در گفتگو با راديو ملي اسپانيا با اشاره به پاكستان و هند دو كشور اتمي در منطقه كه سالهاست به توسعه برنامه هاي هسته اي خود مشغول هستند، اعلام كرد : اسپانيا مانند ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا تلاش كرد تا ايران را متقاعد كند كه دست از برنامه هاي هسته اي خود بردارد ، ايران مانند همسايگانش حق كامل براي كار در خصوص برنامه هاي هسته اي خود را دارد.

اين مقام اسپانيايي با جدي و قابل توجه خواندن اين تغيير سياست اظهار داشت : تا كنون اسپانيا سعي داشت همانند ساير كشورهاي اتحاديه اروپا، ايران را از برنامه هسته‌اي خود منصرف سازد و سوءظن داشت كه اين برنامه در اهداف نظامي اجرا مي‌شود اما اكنون با رفع اين نگراني‌ها تصميم به حمايت از برنامه هاي هسته‌اي ايران گرفته است.



كاخال همچنين اظهار عقيده كرد كه بايد به ايران امكان كار در زمينه برنامه هسته‌اي ملي خود را داد. اعمال فشار بر تهران در شرايطي كه ساير كشورهاي منطقه، پاكستان و هند، مدت بسياري است كه برنامه هسته اي خود را توسعه مي‌دهند، منطقي نيست.





لازم به يادآوري است كه اسپانيا پس از به قدرت رسيدن زاپاترو مرد سياستمدار چپ گرا، در اولويتهاي ديپلماسي خود راه ومشي مستقلانه اي از اتحاديه اروپا را اتخاذ كرده و در موارد گوناگوني براساس مصالح خود و حتي بر خلاف سياستهاي آمريكا عمل كرده است. بعنوان نمونه نخست وزير در روزهاي نخستين تهاجم اسراييل به نوارغزه با انداختن چفيه مبارزان فلسطيني جنايات اسراييل را محكوم نمود و در درگيري نظامي بين اسرائيل و لبنان نيز مستقل از اتحاديه اروپا بطور كامل از لبنان حمايت نمود و اسرائيل را مورد انتقاد شديد قرار داد.