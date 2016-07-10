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۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی:

دستگاه‌های خراسان شمالی به خرید تولیدات داخلی توجه کنند

دستگاه‌های خراسان شمالی به خرید تولیدات داخلی توجه کنند

بجنورد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: در سالی که به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده، انتظار می رود که دستگاه‌های استان به خرید تولیدات داخلی توجه کنند.

یحیی نیکدل در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برخی دستگاه‌های دولتی که در بخش ساختمان فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: متأسفانه به‌رغم استاندارد بودن بسیاری از محصولات تولیدی این استان به‌ویژه محصول تولیدی بتن سبک که در این استان تولید و به کشورهای هدف ازجمله عراق صادر می‌شود، دستگاه‌ها از سایر نقاط کشور اقدام به خرید بتن سبک می‌کنند.

نیکدل افزود: این بی‌مهری‌ها سبب می‌شود تا شرکت‌های تولیدی خراسان شمالی، رونق چندانی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌های حمایتی که از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی داخل استان در وزارت متبوع در حال پیگیری است؛ تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی با خرید محصولات موردنیاز خود از این شرکت و شرکت‌های مشابه داخل استان، به محقق شدن اقتصاد مقاومتی و رونق شرکت‌های تولیدی استان کمک کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در ادامه از کسب موفقیت شرکت سبک‌سازان شرق خراسان شمالی به‌عنوان واحد نمونه کشوری خبر داد و گفت: این شرکت روز گذشته در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از صاحب‌نظران و فعالان بخش صنعت و معدن کشور در تهران برگزار شد، به‌عنوان واحد نمونه کشوری انتخاب و لوح تقدیر و تندیس خود را از دست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.

نیکدل با ابراز خرسندی از کسب این عنوان و تبریک به مدیرعامل این شرکت و کارکنان زحمتکش آن اظهار کرد: این شرکت یکی از موفق‌ترین شرکت‌های تولیدی فعال درزمینهٔ بتن سبک «اتو کلاو AAC » است که عمده محصولات تولیدی آن به خارج از کشور صادر می‌شود.

کد مطلب 3709573

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