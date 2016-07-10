یحیی نیکدل در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برخی دستگاههای دولتی که در بخش ساختمان فعالیت میکنند، اظهار کرد: متأسفانه بهرغم استاندارد بودن بسیاری از محصولات تولیدی این استان بهویژه محصول تولیدی بتن سبک که در این استان تولید و به کشورهای هدف ازجمله عراق صادر میشود، دستگاهها از سایر نقاط کشور اقدام به خرید بتن سبک میکنند.
نیکدل افزود: این بیمهریها سبب میشود تا شرکتهای تولیدی خراسان شمالی، رونق چندانی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: انتظار میرود با توجه به سیاستهای حمایتی که از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی داخل استان در وزارت متبوع در حال پیگیری است؛ تمام دستگاههای دولتی و خصوصی با خرید محصولات موردنیاز خود از این شرکت و شرکتهای مشابه داخل استان، به محقق شدن اقتصاد مقاومتی و رونق شرکتهای تولیدی استان کمک کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در ادامه از کسب موفقیت شرکت سبکسازان شرق خراسان شمالی بهعنوان واحد نمونه کشوری خبر داد و گفت: این شرکت روز گذشته در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از صاحبنظران و فعالان بخش صنعت و معدن کشور در تهران برگزار شد، بهعنوان واحد نمونه کشوری انتخاب و لوح تقدیر و تندیس خود را از دست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.
نیکدل با ابراز خرسندی از کسب این عنوان و تبریک به مدیرعامل این شرکت و کارکنان زحمتکش آن اظهار کرد: این شرکت یکی از موفقترین شرکتهای تولیدی فعال درزمینهٔ بتن سبک «اتو کلاو AAC » است که عمده محصولات تولیدی آن به خارج از کشور صادر میشود.
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