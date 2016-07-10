به گزارش خبرگزاری مهر، «دن اشوورث» مدیر فنی، «دیوید گیل» نایب رئیس و «مارتین گلن» مدیر اجرایی فدراسیون فوتبال انگلستان، این هفته نام «گاس هیدینک» را به عنوان یکی از گزینه های هدایت تیم فوتبال این کشور در فهرست نهایی خود قرار دادند.

مرد هلندی که پس از اخراج «ژوزه مورینیو» از چلسی مدت کوتاهی هدایت این تیم را بر عهده داشت٬ اکنون تمایل زیادی برای اثبات خود در یکی از آخرین شغل هایش دارد و خوشحال می شود که به عنوان بخشی از قردادش، یک مربی جوان انگلیسی مانند «ادی هائو» یا «گرث ساوث‌گیت» را تربیت کند و تیم را پس از جام جهانی ۲۰۱۸ به او تحویل دهد.

بدیهی است که «هیدینک» اشاره هایی مبنی بر تمایل انگلیس برای مذاکره با او دریافت کرده است. بعد از یک هفته بررسی، فهرست نهایی برای جایگزینی «روی هاجسون» تهیه شده است. تا به اینجا با «ریو فردیناند» و «گری لینه کر» در این مورد مشورت شده و پیش بینی می شود که در این هفته به منظور بخشی از فرایند مشاوره، «گلن» با «گلن هادل» مربی سابق انگلیس و «گیل» با «گری نویل» دستیار «هاجسون» مذاکره کنند.