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۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

فرماندار ایوان:

توسعه متوازن روستاها از راهبردی ترین برنامه های دولت یازدهم است

توسعه متوازن روستاها از راهبردی ترین برنامه های دولت یازدهم است

ایلام-فرماندار ایوان گفت: توسعه متوازن روستاها از راهبردی ترین برنامه های دولت یازدهم است.

به گزارش خبرنگار مهر،  معروف بسطامی ظهر یکشنبه در دیدار با تعدادی از دهیاران شهرستان ایوان اظهار داشت: دهیاران مجری سیاست های دولت در روستاها بوده وعملکرد آنها با توجه به امکانات موجود شایسته قدردانی است.

وی افزود: توجه خاص به توسعه متوازن روستاها از محوری ترین برنامه های دولت تدبیر و امید است که با ارائه راهکارهای کارشناسی و عملیاتی و استفاده از مشارکت مردمی در این مسیر حرکت می کند و اجرایی شدن این موضوع نیازمند همراهی همه جانبه دهیاران است.

فرماندار ایوان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دریافت حقوقی های نامتعارف توسط برخی از مدیران پرداخت و یادآور شد: دولت در برخورد با موضوع حقوق های نجومی هیچ محدودیت و خط قرمزی برای کابینه خود تعیین نکرده است.

بسطامی اضافه کرد: رئیس جمهوری با درایت دستورات لازم را در این خصوص صادر و معاون اول را مامور کرده اند نتایج بررسی ها را به هیات دولت ارائه کنند.

کد مطلب 3709596

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