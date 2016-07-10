آلوارو موراتا در رئال مادرید ماندنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که دو باشگاه منچستر یونایتد و چلسی سخت بدنبال خرید آلوارو موراتا از باشگاه رئال مادرید بودند این باشگاه تصمیم گرفت مهاجم ۲۳ ساله را برای فصل آینده حفظ کند تا بازیکن پیشین یوونتوس با پیراهن رئال مادرید به میدان برود.

روز گذشته روزنامه مارکا از پیشنهاد ۶۰ میلیون یورویی باشگاه چلسی برای موراتا خبر داده بود با این حال دیلی استار امروز گزارش داد رئال مادرید قصد فروش او را ندارد و موراتا را حفظ خواهد کرد.

موراتا فصل گذشته عضو یوونتوس بود اما رئال مادرید زمانی که این بازیکن را به یووه منتقل کرد بندی را در قرارداد وی گنجاند که با پرداخت مبلغی می تواند بند آزادسازی وی را فعال کند و بار دیگر او را در اختیار بگیرد.