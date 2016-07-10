گزینش پرسنل بیمارستانهای تامین اجتماعی دراختیار مدیریت درمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعتصام پور ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروزه وضعیت کیفیت آب و هوای اصفهان خوب نیست و باید چاره‌ای اندیشیده شود که اگر اقدامی صورت نگیرد اصفهان مثل اردستان و نائیین خالی از سکنه می‌شود.

وی بیان داشت: مناطقی مثل زینبیه اصفهان که مناطق بیچاره نشین هستند باید از سوی مسئولان استان اصفهان و نمایندگان مجلس باید توسعه یابد و پیگیری شود.

گزینش پرسنل بیمارستان‌های تحت پوشش تامین اجتماعی در اختیار مدیریت نیست

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: گزینش و استخدام پرسنل بیمارستان‌های تحت پوشش تامین اجتماعی در دست ما نیست و اختیاری در این حوزه نداریم.

وی در زمینه گلایه برخی از رسانه‌ها در حوزه برخورد نامناسب پرسنل بیمارستان شریعتی با بیماران و همراهان آنها اظهار داشت: در بیمارستانی مثل بیمارستان شریعتی گزینش و استخدام پرسنل در اختیار مدیریت نیست و خیلی نظرات باید اعمال شود.

اعتصام پور با بیان اینکه نباید یک مورد را به تمام موارد تعمیم داد، ادامه داد: در بخش خصوصی برای استخدام یک نفر باید کلی امتحان پس داده شود تا یک نیروی خوب و کارآمد را گزینش کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان اعلام کرد: تامین اجتماعی در سطح کشور به عنوان بزرگترین خریدار درمان و دومین تولید کننده درمان محسوب می‌شود که با تصویب قانون الزام ، در سال ۶۹ مدیریت های درمان در سراسر کشور تشکیل و خدمت مهم درمان که اغلب تامین اجتماعی را با دفترچه درمانی آن می شناسند زیر نظر مدیریتهای درمان قرار گرفت.

60 درصد جمعیت اصفهان تحت پوشش تامین اجتماعی است

وی بیان داشت: ۶۰ درصد جمعیت استان اصفهان تحت پوشش درمان تأمین اجتماعی است و مدیریت درمان استان اصفهان بدون احتساب جمعیت بیمه شده کاشان و آران و بیدگل حدود دو میلیون و ۹۷۰ هزار بیمه شده و مستمری بگیر اصلی و تبعی تأمین اجتماعی استان را تحت پوشش خدمات درمانی دارد.

اعتصام پور تصریح کرد: مقایسه آمار جمعیت بیمه شده تأمین اجتماعی استان در اسفندماه سال ۹۴ نسبت به ماه مشابه در سال ۹۳ نشان از افزایش تعداد حدود هفت هزار و ۳۴۰ نفر بیمه شده و مستمری بگیر اصلی و تبعی دارد.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان امکانات تشخیصی و درمانی مطلوبی دارد، تعدادی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی استان‌های همجوار برای تأمین نیازهای تشخیصی و درمانی خود به مراکز درمانی استان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان مراجعه می‌کنند .

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: در سال ۹۴ تعداد بیماران بستری بیش از ۸۴ هزار نفر بوده است که از این میزان ۶۲ درصد مورد اعمال جراحی قرار گرفتند همچنین بیش از پنج میلیون نفر جهت ویزیت سرپایی به مراکز ملکی استان مراجعه داشته‌اند.

وی اضافه کرد: استان اصفهان در بخش درمان مستقیم ، تعداد بیمار بستری و تعداد عمل جراحی بستری انجام شده در مراکز درمانی ملکی بین مدیریت های درمان تأمین اجتماعی کشور در سال گذشته دارای رتبه دوم کشوری شد.