به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدیمی ظهر یکشنبه در بازدید از فرهنگسراهای در حال ساخت شهرداری همدان که با همراهی کارشناسان فنی عمرانی حوزه برگزار شد، گفت: دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی از مهم‌ترین مسائل مورد پیگیری توسط شورای شهر و شهردار همدان است.

وی با بیان اینکه احداث فرهنگسراها برای رفع بخشی از دغدغه ها در دستور کار قرار گرفته است، گفت: از آنجایی که راه‌اندازی فرهنگسراها هزینه بسیاری دارد باید نیازسنجی محله‌های مختلف شهر در ابعاد فرهنگی و اجتماعی صورت پذیرد تا از ظرفیت‌های موجود شهرداری برای رفع این نیازها استفاده شود.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان خواستار هویت بخشی و هدفمندتر شدن فعالیت فرهنگی و اجتماعی فرهنگسراها شد و گفت: حضور فعال خانواده‌ها در مراسم و برنامه‌های فرهنگسراها نشان از کیفیت فعالیت و توجه به چشم انداز توسعه فرهنگسراها دارد.

فعالیت های آموزشی و فرهنگی نباید تنها به فرهنگسراها محدود شود

وی با بیان اینکه فرهنگسراها باید به محل امنی برای پیشرفت فرهنگ شهر و تربیت اجتماعی صحیح تبدیل شوند و از بروز هرگونه آسیب‌های احتمالی در محلات پیشگیری کنند، گفت: فعالیت های آموزشی و فرهنگی نباید تنها به فرهنگسراها محدود شود.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان با تاکید بر اینکه استفاده مناسب از امکانات موجود و سپس تلاش برای ایجاد امکانات جدید، امری لازم و ضروری است، گفت: اینکه فرهنگسرا چقدر و چگونه می‌توانند فرهنگ عمومی شهر را ارتقاء دهند باید مورد بررسی قرار گیرد.

قدیمی بر بررسی بازدهی فرهنگسراهای ساخته شده در همدان تاکید کرد و با بیان اینکه باید عملکرد این مجموعه ها رصد شود، گفت: اینکه واقعا به یک خروجی قانع کننده ای در بین افکار عمومی و شهروندان رسیده ایم یا خیر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان با بیان اینکه شهرداری در امور فرهنگی و در بخش عمومی آن خوب عمل کرده است، افزود: پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی با گرایش های آسیب های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

قدیمی با اشاره به ضرورت ایجاد و تقویت فرهنگسراها ادامه داد: این فرهنگسراها باید با توجه به ابعاد مختلف از جمله پراکندگی جغرافیایی، موضوعی و محتوایی در حوزه‌های مختلف تخصصی و عمومی در شهر دایر شوند.

فرهنگسراهای تخصصی برای تامین نیازهای این قشر در شهرشکل گرفته‌ است

وی تاکید کرد: فرهنگسراها نقش موثری در ارائه آموزش‌های لازم به همه اقشار جامعه به‌ویژه جوانان دارند و برخی فرهنگسراهای تخصصی برای تامین نیازهای این قشر در شهرشکل گرفته‌ است.

علی شکیب، مسئول فنی، توسعه و تجهیز معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری نیز در این بازدید از پیشرفت ۹۵ درصدی احداث فرهنگسراهای ولایت، محمدیه، همدان شناسی، تالارقرآن و فاز دوم فرهنگسرای مهر خبر داد.

جواد شجاعی پیمانکار پروژه فرهنگسرای ولایت واقع در منطقه خضر همدان نیز اظهار داشت: ساخت فرهنگسرای ولایت از سال ۹۴ آغاز شده و تاکنون حدود سه میلیارد جهت تاسیس و ساخت این فرهنگسرا هزینه شده است.

وی عنوان کرد: این فرهنگسراها با زمینی به ابعاد ۵۸۰۰ متر در ۴.۵ طبقه دارای امکاناتی چون زمین تنیس، پارکینگ، مپکتابخانه، قرائت خانه، سالن کنفرانس و کلاس های آموزشی در نظر گرفته شده است.