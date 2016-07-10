نیاز صنایع کوچک قم به ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، امیر طیبی‌نژاد با اشاره به بررسی کارشناسی این شرکت از مشکلات مالی پیش روی صنایع کوچک و متوسط اظهار داشت: بر اساس نظر مدیران و سرمایه گذاران، در صورت تأمین مالی و رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و خارج شدن بازار از رکود، به فعالیت عادی خود بازخواهند گشت.

وی تشکیل کارگروه پایش واحدهای بهره بردار و طرح‌های راکد از ابتدای سال توسط این شرکت را مورد توجه قرار داد و گفت: در بررسی‌های انجام شده و به اذعان مسئولان ۲۲۸ واحد تولیدی و طرح صنعتی، برای فعال نمودن واحد تولیدی و اجرای طرح صنعتی نیازمند تسهیلات به مبلغ ۳ هزار میلیار ریال هستند.

مدیرعامل شرکت شهر ک‌های صنعتی قم گفت: از این تعداد ۱۵۴ واحد بهره بردار راکد است که پس از تولید با مشکل مواجه شده‌اند و مابقی نیز طرح‌های صنعتی راکد هستند که به دلیل نداشتن اعتبار از سوی مدیر و سرمایه‌گذار با مشکل روبرو شده است.

وی در ادامه افزود: پس از بررسی کارشناسی مشکلات واحدهای مذکور در کارگروه پایش، مقرر شد واحدهای تولیدی و طرح‌های مذکور در سایت بهین یاب ثبت نام کرده تا در اولویت معرفی به کمیته تخصیصی قرار گیرند.