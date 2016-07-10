افزایش نرخ باروری در برنامه ششم/ رشد منفی جمعیت روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر در مراسم رونمایی گزارش تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، افزود: دولت یازدهم پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، سعی در شناخت مسائل جمعیتی از دیدگاه علمی دارد.

رئیس مرکز آمار ایران بر نقش مرکز آمار ایران و ثبت احوال کشور در تولید داده های جمعیتی و ارائه آنها به صاحبنظران جمعیتی برای تحلیل عمیق تر وضعیت جمعیت تاکید کرد و گفت: محور اصلی برنامه ششم توسعه سیاست کلی جمعیت است و نرخ باروری از ۱.۹ باید به ۲.۲ برسد.

توجه به تحولات جمعیت و رشد آن از گذشته های دور تاکنون، تغییرات و دگرگونی های به وجود آمده در تعداد و ساختار جمعیت ایران در سال های اخیر از جمله موارد مورد تاکید بوده است.

وی با اشاره به چالش های پیش بینی جمعیت در ایران افزود: نبود آمارهای رسمی به روش سرشماری ثبتی مبنی، عدم وجود آمار رسمی و قابل ارایه از جمله مهاجرت ها به ویژه مهاجرت های بین المللی، عدم وجود سیاست های مشخص و دقیق در ارتباط با مهاجرت اعم از داخلی و خارجی کشور، آمار ثبتی وقایع حیاتی چهارگانه یعنی آمار ولادت، فوت، ازدواج و طلاق از جمله چالش های پیش بینی جمعیت در ایران است.

عادل آذر ادامه داد: پیش بینی جمعیت در سال ۹۵، حدود ۸۰ میلیون نفر است لذا نرخ رشد جمعیت در پنج ساله اول توسعه ۱.۳ درصد و ۵ ساله دوم ۱.۲۵ درصد خواهد بود و نرخ رشد جمعیت از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ در روستاهای کشور به منفی ۲ درصد خواهد رسید.

رئیس کمیته جمعیت برنامه ششم توسعه ادامه داد: در دوره پنج ساله دوم نرخ رشد جمعیت استان سیستان و بلوچستان افزایش و نرخ رشد جمعیت استان های اردبیل، ایلام، همدان و کرمانشاه کاهش خواهد داشت.

وی با اشاره به خروجی برنامه های سیاست های کلی جمعیت گفت: افزایش سطح آگاهی عمومی در خصوص کاهش عواقب فرزندآوری به پایین تر از سطح جانشینی، افزایش توان اقتصادی جوانان برای ازدواج به موقع، افزایش نرخ باروری، افزایش پوشش بیمه ای مادران و افزایش سطح تغذیه با شیر مادر از جمله خروجی های برنامه های سیاست های کلی جمعیت است.

به گزارش مهر، همچنین در این مراسم ماها العدوی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران بر اهمیت ارائه یافته ها و نتایج گزارش به مسوولین و سیاستگذاران تاکید کرد. وی ابلاغ سیاست های کلی جمعیت کشور توسط رهبر معظم انقلاب در این برهه از زمان را راهگشای مباحث و سیاست های جمعیتی دانست و گفت: این سیاست ها به ابعاد مختلف جمعیت از نظر کمی و کیفی پرداخته است و اجرای موثر این سیاست ها نیازمند تهیه برنامه اقدام مبتنی بر شواهد و مکانیزم های ارزیابی موثر است.

مراسم رونمایی گزارش تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران امروز با حضور شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، رئیس مرکز آمار ایران و رئیس کمیته جمعیت برنامه ششم توسعه، ماها العدوی نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران و جمعی از مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی، جمعیت شناسان و اقتصاددانان و نمایندگان سازمان های بین المللی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.