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۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان مطرح کرد:

کاروانسرای«مجیدی»بدون اجازه میراث خراب شد/پیگیری قضایی دردستورکار

کاروانسرای«مجیدی»بدون اجازه میراث خراب شد/پیگیری قضایی دردستورکار

اصفهان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: پیگیری قضایی تخریب بنای تاریخی کاروانسرای «مجیدی» شهرستان نجف‌آباد بدون مجوز میراث، در دستور کار است.

فریدون اللهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب بنای تاریخی کاروانسرای «مجیدی» در شهرستان نجف آباد اظهار داشت: قدمت این بنا به اوایل دوره قاجاریه بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه این بنای تاریخی در روز عید فطر و توسط مالک آن تخریب شده است، اضافه کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این بنا در گذشته نیز تخریب شده بود و این بار به صورت کامل تخریب شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه تخریب این بنای تاریخی بدون مجوز میراث فرهنگی اتفاق افتاده است، ابراز داشت: از این رو میراث فرهنگی پیگیری‌های قضایی تخریب این بنای تاریخی را در دستور کار قرار داده است.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون تخریب کنندگان موظف به احیای مجدد این بنا خواهند بود.

اللهیاری با اشاره به اینکه گزارش تخریب کاروانسرای «مجیدی» توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان نجف آباد آماده شده است، افزود: باید توجه داشته باشیم که عدم ثبت تاریخی و میراثی بناهای تاریخی نباید دلیلی برای تخریب این بناها باشد و امکان پیگیری قضایی این نوع اقدامات علیه فرهنگ و تاریخ کشور وجود دارد.

کد مطلب 3709695

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