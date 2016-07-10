برگزاری۲۰ گفتمان با موضوع حجاب در استان زنجان به مناسبت هفته حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت‌الاسلام مصائبی معاون امور فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در جلسه کارگروه عفاف وحجاب اداره کل با بیان اینکه بی حجابی یک نوع دام است که توسط دشمنان برای جوانان ما گسترده می‌شود، اظهار کرد: کاهش چشم گیر مفاسد فردی واجتماعی، حفظ ارزش های انسانی، مصونیت زنان در جامعه و اعتلای جایگاه و منزلت زن در جامعه از دیگر آثار حجاب وعفاف است.

معاون امور فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه حجاب آثار بسیار بابرکت وارزشمندی در فرهنگ سازی جامعه دارد که می تواند الگویی برای دیگر کشورها باشد، افزود: یکی از مهم ترین وظایف ما دراین خصوص اهتمام به منویات مقام معظم رهبری و مقابله با فرهنگ غرب است که باید به آن اهمیت دهیم.

مصائبی اظهار کرد: از همه دستگاه های فرهنگی می خواهیم تا با برگزاری با کیفیت برنامه های هفته حجاب را در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین از اجرای۲۰ گفتمان دینی با موضوع حجاب وعفاف در هفته حجاب خبر داد و گفت: در سال جاری برگزاری این گفتمان ها به صورت مستمر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون امور فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در بیان فواید حجاب در جامعه، افزود: حجاب و عفاف باعث آرامش روحی و روانی فرد و جامعه خواهد شد و خط بطلانی بر دسیسه دشمنان است.