دعوت از 24 كشتي گير به اردوي تيم ملي كشتي آزاد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين اردوقراراست ازروز8 آذرماه سال جاري درمجموعه ورزشي انقلاب تهران آغازشود وكشتي گيران دعوت شده خود را براي حضوردرمسابقات گزينشي المپيك آتن، شركت درمسابقات انتخابي تيم ملي وهمچنين حضوردر مسابقات بين المللي جام جهان پهلوان تختي آماده كنند.
اسامي كشتي گيران دعوت شده به اردوي آمادگي به شرح زيراست:
55 كيلوگرم: محمد اصلاني ، بابك نورزاد ، محمد رضايي و مجيد رودباري
60 كيلوگرم: محمد طلايي ، مراد محمدي ، مسعود مصطفي جوكار و عليرضا درويشي
66 كيلوگرم: عليرضا دبير، حسن طهماسبي ، اصغر اردوخاني و اصغر بذري
74 كيلوگرم: مهدي حاجي زاده ، هادي حبيبي و جلال لطيفي
84 كيلوگرم: مجيد خدايي، پژمان درستكار و فريدون قنبري
96 كيلوگرم: عليرضا حيدري ، محمد حسين خالقي فر ، حميد سيفي و جعفر دليري
120 كيلوگرم: عليرضا رضايي، فردين معصومي و محمد هادي پورعليجان
نظر شما