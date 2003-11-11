  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۲۸

دعوت از 24 كشتي گير به اردوي تيم ملي كشتي آزاد

24 كشتي گير به اردوي تيم ملي كشتي آزاد ايران براي حضور در رقابتهاي گزينشي المپيك 2004 آتن دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين اردوقراراست ازروز8 آذرماه سال جاري درمجموعه ورزشي انقلاب تهران آغازشود وكشتي گيران دعوت شده خود را براي حضوردرمسابقات گزينشي المپيك آتن، شركت درمسابقات انتخابي تيم ملي وهمچنين حضوردر مسابقات بين المللي جام جهان پهلوان تختي آماده كنند.

اسامي كشتي گيران دعوت شده به اردوي آمادگي به شرح زيراست:
55 كيلوگرم:  محمد اصلاني ، بابك نورزاد ، محمد رضايي و مجيد رودباري
60 كيلوگرم:  محمد طلايي ، مراد محمدي ، مسعود مصطفي جوكار و عليرضا درويشي
66 كيلوگرم:  عليرضا دبير، حسن طهماسبي ، اصغر اردوخاني و اصغر بذري
74 كيلوگرم:  مهدي حاجي زاده ، هادي حبيبي و جلال لطيفي
84 كيلوگرم:  مجيد خدايي، پژمان درستكار و فريدون قنبري
96 كيلوگرم:  عليرضا حيدري ، محمد حسين خالقي فر ، حميد سيفي و جعفر دليري
120 كيلوگرم: عليرضا رضايي، فردين معصومي و محمد هادي پورعليجان

کد مطلب 37097

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها