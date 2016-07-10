به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید کهرام ظهر یکشنبه در نشست خبری در محل موسسه رازی، درباره رویکرد جدید این موسسه مبنی بر افزایش عمر قفسه ای واکسن های تولیدی هم جهت با سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: موسسه رازی موسسه ای بزرگ و بین المللی است و واکسن های تولیدی این مرکز اعم از واکسن های انسانی، دامی و طیور، از نظر کیفیت مواد اولیه، حین و پس از تولید محصول در بخش تضمین کیفیت به صورت دقیق بررسی می شود.

وی گفت: تضمین کیفیت یکی از بخش های مهم کارخانه های واکسن و داروسازی است، اما با توجه به اینکه در موسسه رازی برای تولید واکسن با میکروب یا ویروس زنده سر و کار داریم، این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دکتر کهرام با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و اینکه همه ما برای تحقق این مهم مسئولیت داریم، تاکید کرد: در این راستا، یکی از سوالات مهم ما در موسسه رازی در خصوص عمر قفسه ای واکسن های تولیدی بود که از حدود ۱۰ ماه گذشته با متمرکز شدن بر این موضوع، کوشیدیم بازنگری جدی در این زمینه اعمال کنیم.

وی گفت: آزمایشاتی در گذشته انجام شده اما با توجه به تغییراتی که در مواد نگهدارنده به وجود می آید لازم بود این آزمایشات تکرار شود و خوشبختانه خبرهای خوبی در راستای اقتصاد مقاومتی برای نگهداری واکسن ها داریم.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: بر این اساس، طبق پروتکل های جهانی و روش های جدید، آزمایشات متفاوتی روی تعدادی از واکسن های موسسه انجام شده که نشان می دهد عمر قفسه ای این واکسن ها بیش از آن چیزی است که اعلام شده است.

دکتر کهرام گفت: تا کنون مطالعات پایداری حدود ۱۸ واکسن را آغاز کرده ایم که عمده آنها واکسن های طیور است نتیجه این مطالعات نشان می دهد تاریخ انقضای واکسن های موسسه رازی چند ماه می تواند افزایش یابد.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به انجام این آزمایشات روی تعدادی از واکسن های انسانی تولیدی این موسسه نیز، یادآور شد: به طور نمونه، نتیجه مطالعات پایداری در مورد واکسن فلج اطفال قطره ای که برای تمام کودکان کشور مصرف می شود، مشخص شده دست کم تا ۶۰ روز قابلیت نگهداری در یخچال را دارد این در حالی است که روی بروشورهای این واکسن، مدت زمان نگهدار ی را تا هشت ساعت پس از باز شدن درب تیوپ درج کرده ایم.

وی افزود: برای ارائه نتایج آزمایشات و مستندات علمی مطالعات پایداری این واکسن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد مذاکره شده ایم تا عمر قفسه ای آن را افزایش دهیم.

دکترکهرام با اشاره به روند زمانبر ساخت واکسن فلج اطفال تصریح کرد: تولید این واکسن از لحظه کشت بذر اولیه تا تولید محصول نهایی بین دو تا چهار سال طول می کشد و افزایش عمر قفسه ای آن در کاهش هزینه ها موثر است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با تاکید بر اینکه بازنگری در مدت زمان نگهداری واکسن های موسسه رازی با هدف اقدام و عمل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دنبال شده است، گفت: اجرای این رویکرد سبب جلوگیری از هدر رفت مواد اولیه، سرمایه، نیروی کار و تولید شده و با کاهش مصرف در کشور، علاوه بر کمک به خودکفایی می توانیم به بازارهای صادراتی ورود کنیم.

به گفته دکتر کهرام، موسسه رازی با اتخاذ رویکردی جدید در راستای اقتصاد مقاومتی به یک موفقیت بزرگ علمی در عرصه تضمین کیفیت دست پیدا کرده و موج جدید مطالعات پایداری در این موسسه آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در استان البرز، شهرستان کرج مستقر است.