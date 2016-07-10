جمشید کمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئولیت برگزاری آزمون کنکور نزدیک به ۴۰ هزار نفر از داوطلبان کنکور خوزستان به آموزش و پرورش محول شده است. البته تمامی بانک سوالات و مسئولیت اصلی با دانشگاه و وزارت علوم است و آموزش و پرورش فقط در برگزاری با آنها همکاری می کند.

وی افزود: آزمون این افراد را در ۲۰ منطقه آموزشی شهرهای مختلف برگزار می کنیم. همچنین تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر کنکور در این شهرها فراهم شده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: از این ۴۰ هزار نفر، در رشته ریاضی و فنی که آزمون آن روز پنجشنبه برگزار می شود، ۹۲۲ داوطلب زن و دو هزار و ۴۷۴ مرد شرکت خواهند کرد.

کمایی ادامه داد: در رشته علوم انسانی نیز چهار هزار و ۱۰ داوطلب زن و دو هزار و ۳۳۴ داوطلب مرد شرکت می کنند.

وی بیان کرد: در رشته هنر نیز ۷۳۸ داوطلب زن و ۱۸۹ داوطلب مرد داریم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان در ارتباط با تعداد داوطلبان رشته علوم تجربی عنوان کرد: در این رشته ۱۸ هزار و ۹۹۵ داوطلب زن و ۶ هزار و ۹۴۶ داوطلب مرد شرکت خواهند کرد. همچنین در رشته زبان خارجه یک هزار و ۶۹۳ داوطلب زن و ۶۶۴ داوطلب مرد حضور خواهند داشت.

کمایی خبر داد: مجموعا مسئولیت برگزاری آزمون کنکور ۳۸ هزار و ۹۹۶ داوطلب در روزهای پنجشنبه و جمعه صبح بر عهده آموزش و پرورش خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که چند نفر از داوطلبان دانش آموز هستند، گفت: این اطلاعات دقیق را سازمان سنجش دارند، امسال ۲۶ هزار دانش آموز در امتحانات مقطع پیش دانشگاهی شرکت کردند ولی معلوم نیست که همه آنها قبول خرداد شدند و یا اینکه کامل در آزمون کنکور ثبت نام کردند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان در پایان خبر داد: نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نفر از پرسنل آموزش و پرورش خوزستان مسئولیت برگزاری آزمون کنکور را در ۲۰ شهر برعهده دارند.