به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به دکتر خواجه پور آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در امر آموزش عالی و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده است: از جنابعالی انتظار دارد که بر اساس اهداف، سیاست ها و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از تجربیات مفید استادان، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و همفکری با سایر مسئولان، گام های مؤثری در جهت اعتلای نظام آموزش عالی کشور و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بردارید.

ضروری است در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط ، قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خدای تعالی بکوشید.»