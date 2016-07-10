به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین، در حالی برگزار شد که این جایزه امسال در هیچ بخشی، اثری را برگزیده ندانست و تنها به معرفی آثار تقدیری اکتفا کرد.

جلال توکلی، نویسنده داستان کوتاه و رمان، یکی از شایستگان تقدیری این دوره بود که با رمان ضد صهیونیستی «پایان یک نقش» در بخش داستان بزرگسال حضور داشت.

در این بخش همچنین از بهزاد دانشگر برای کتاب «ادواردو» تقدیر شد و در بخش داستان بزرگسال شش اثر نامزد دریافت جایزه بودند.

راضیه تجار، محمدعلی گودینی و مریم مغانی داوری بخش داستان بزرگسال این دوره را بر عهده داشتند.

توکلی در رمان «پایان یک نقش» به مسائل و مشکلات درون‌سیستمی، زندان‌های رژیم اشغالگر قدس و بحران صهیونیسم اشاره می‌کند و معضلاتی را که صهیونیست‌ها سعی در مخفی نگه‌داشتن آن دارند، آشکار می‌کند.

وی در این کتاب برای ارائه داستانش از قالب یادداشت و نامه‌نگاری به عنوان قالبی متنوع و مناسب برای جذب مخاطب استفاده کرده است.

رمان خواندنی «پایان یک نقش» در ۲۴۸ صفحه با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه در سال ۹۴ توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری چاپ و منتشر شد.

در نخستین دوره جایزه قلم زرین نیز از جلال توکلی برای کتاب «ریاح» که اولین رمان فارسی در مورد فلسطین است، تقدیر شده بود.

جلال توکلی متولد ۱۳۴۸، کارشناس مرمت آثار تاریخی است و داستان نویسی را از سال ۱۳۶۳ زیر نظر استاد محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) آغاز کرد و سپس در واحد ادبیات حوزه هنری زیر نظر سایر استادان این رشته به کسب تجربه پرداخت.

مجموعه داستان‌های «آن خال»، «گوهر عمر»، «چشم ها، آن چشم ها»، «بال های زخمی» و «ریاح» (داستان بلند) از دیگر آثار این نویسنده یزدی است.

چهاردهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین در پنج بخش داستان بزرگسال، داستان کودک و نوجوان، شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و پژوهش و نقد ادبی برگزار شد.