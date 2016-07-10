به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبر سیما، با اشاره به جزئیات حادثه تروریستی بعدازظهر امروز در منطقه ریجاب شهرستان دالاهو اظهار داشت: امروز شورای اداری شهرستان دالاهو به همراه مسئولان مربوطه برگزار شد و بعد از آن، برای جلسه دیگری عازم منطقه ریجاب شدیم.

وی ادامه داد: در آنجا به یک کمین تروریستی خوردیم که من توفیق شهادت نداشتم، اما دو تن از عزیزانمان به شهادت رسیدند و فرماندار، مدیرکل شیلات استان و جمعی از دوستان مجروح شدند.

فلاحت پیشه با بیان اینکه ما به عنوان یک شهروند عبور می‌کردیم و مسلح نبودیم، افزود: آن منطقه، منطقه امنی است و حتما عواملی از بیرون این قضیه را شکل دادند و هیچ وقت حوادثی از این قبیل در این منطقه نداشته‌ایم؛ در حال حاضر گروه های مردمی به همراه مسئولان امنیتی در حال پیگیری این حادثه هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تشکر از مردم منطقه، تصریح کرد: تاثر خاطر من به خاطر دو جوان بیگناهی است که در این حادثه شهید شدند و برای رفع مشکلات مردم منطقه همراه این هیات عازم منطقه بودند.

فلاحت پیشه خاطرنشان کرد: مطمئنا نیروهای نظامی و امنیتی به زودی این افراد را قبل از خروج از کشور شناسایی و مجازات خواهند کرد.