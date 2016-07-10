جاده مرگ نیازمنداقدام عملی مدیران/واقعیت جاده آبباریک مشخص است

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر یکشنبه استانداری تهران درباره جاده مرگ اظهار داشت: امروز مردم منطقه منتظر اقدام عملی مسئولان هستند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیتی که در محور آبباریک اتفاق می افتد، بسیار روشن و مشخص است و تصور نمی کنم که نیازمند برگزاری جلسه باشد.

وی ادامه داد: مسئولان باید برای حل مشکل جاده مرگ به صورت عملیاتی وارد شده و در مقام عمل برای حل مشکلات و معضلات این جاده که موجب کشته و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از مردم شده، اقداماتی را انجام دهند.

نقوی حسینی اضافه کرد: برگزاری جلسه به تنهایی نمی تواند گره ای از مشکلات و معضلات محور آبباریک باز کند و باید در میدان عمل شاهد حل موانع تعریض این محور باشیم.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنده به مسئولان نیز اعلام کردم که واقعیت جاده مرگ مشخص بوده و باید به جای برگزاری جلسه در میدان عمل برای حل مشکلات تلاش کرد.