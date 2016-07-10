به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت خبری شهرداری ارومیه بامداد امروز، یک کارگر خدماتی شهرداری ارومیه، بر اثر تصادف با خودرو سواری کشته شد.

عزیز قال، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه در این باره گفت: این حادثه ساعت بامداد امروز، ۲۰ تیرماه در مسیر بلوار باهنر اتفاق افتاد و خودروی سواری پس از تصادف با رفتگر شهرداری، از محل حادثه متواری شد.

این کارگر در محل حادثه جان باخت و راننده خودرو تحت پیگرد پلیس قرار گرفت که به گفته فرمانده انتظامی ارومیه، فرد متواری با تلاش نیروهای انتظامی در کمتر از ۱۲ ساعت در یکی از محلات ارومیه دستگیر و به مقر پلیس برای تحقیقات بیشتر منتقل شد.

وی یادآور شد: پس از تحقیقات نهایی و تکمیلی، متهم این پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی خواهد شد.