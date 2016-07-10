به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان هرمزگان، عنوان کرد: یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات غیرنفتی است و دولت امتیازات و تسهیلات خوبی برای آن قرار داده است.

وی ادامه داد: برای صادرات کالاهای ایرانی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و باید کمک کنیم افرادی که در امر صادرات فعال هستند از این تسهیلات بهره مند شوند.

استاندار هرمزگان افزود: هم اکنون نفت با رکود قیمتی مواجه است و سیاست کشور نیز مبتنی بر کاهش وابستگی به درآمد نفت است به شکلی که ۶۵ درصد بودجه امسال به مالیات اختصاص یافته و کمتر از ۲۵ درصد آن به درآمدهای نفتی وابسته است.

جادری تصریح کرد: رویکرد دولت به سمت صادرات غیرنفتی است و در این راستا تراز تجاری ایران در سال های ۹۴ و ۹۵ مثبت شد و می خواهیم از فضای پسابرجام برای توسعه صادرات استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در بخش های مختلف تولیدی صنعتی و کشاورزی بازارهای صادراتی خود را گسترش دهیم، اظهار داشت: در این راستا باید کیفیت کالا و محصولات تولیدی در کشور را نیز ارتقا دهیم و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم تا بتوانیم در بازار رقابت داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به تفاهمات صورت گرفته با کشور عمان برای توسعه تجارت، اضافه کرد: مباحث تفاهم شده باید مدیریت و اجرای آن پیگیری شود و نیاز است راه اندازی خط کشتیرانی بندرعباس به خصب باید سرعت انجام شود و دولت نیز بر توجه به تجارت خارجی با کشور عمان تاکید داشته است.

جادری با تاکید بر اینکه بخش اصلی کار صادرات و اقتصادی با بخش خصوصی است، بیان کرد: تمامی امکانات برای این است که چرخ اقتصاد با حضور بخش خصوصی به حرکت درآید و اتاق بازرگانی باید حضور و نقش پررنگی در این زمینه داشته باشد.

افزایش مراودات تجاری با کشور عمان از طریق استان هرمزگان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز در این نشست، عنوان کرد: تا کنون در سال جاری چهار جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان هرمزگان با ۳۸ مصوبه و ۹ جلسه کارشناسی این کارگروه نیز با ۵۱ مصوبه برگزار شده است.

خلیل قاسمی در ادامه از پیگیری راه اندازی بازار محصولات هرمزگان در کشور عمان و راه اندازی خط کشتیرانی بندرعباس به خصب و خط هوایی بندرعباس به خصب در راستای تفاهمات صورت گرفته برای توسعه تجارت و صادرات خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی دفتر اقتصادی استان هرمزگان در کشور عمان، بیان داشت: این کار و همچنین برپایی نمایشگاه محصولات استان با محوریت اتاق بازرگانی استان انجام می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خاطرنشان کرد: در سه ماه نخست سال جاری مراودات تجاری با کشور عمان از طریق استان هرمزگان به لحاظ وزنی ۳۰ درصد و به لحاظ ارزش دلاری ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.