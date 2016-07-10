۵۵هزار معتاد در آذربایجان غربی شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عطاپور عصر یکشنبه در شورای انجمن اولیا و مربیان آذربایجان غربی با بیان اینکه ۳۰ نوع آسیب اجتماعی در این استان با یک هزار و ۲۰۰ عنوان مجرمانه شناسایی و احصا شده است افزود: در مدیریت، قوانین و ارجاع مسایل و آسیبهای اجتماعی در استان با آشفتگی و مشکل مواجه هستیم و حتی خود دادگستری نیز از این وضعیت ناراضی است.

وی با اشاره به اینکه حداقل ۵۵ هزار معتاد در استان وجود دارد که هر معتاد می تواند پنج نفر را درگیر موضوع کند و این تعداد برای استان ما بسیار زیاد است ادامه داد: آموزش و پرورش و صدا سیما نقش مهمی در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دارند که این دو نهاد نیز برای خود محدودیتهای خاصی دارند.

عطاپور با اعلام اینکه مدارس کانون مدیریت آسیبهای اجتماعی هستند و مدیران مدرسه نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند گفت: مدیران مدرسه باید آگاه باشند که آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه دانش آموزان مدارس را هدف قرار داده و باید در این زمینه به دقت مطالعه شود.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی عنوان کرد: آذربایجان غربی بر اساس تحقیقات انجام شده جزو پنج استانی است که در مصرف دخانیات و داروهای مخدر با مشکل مواجه است.

عطاپور اظهار کرد: اغلب افراد نیز نه در دوره دانشگاه بلکه در دوران نوجوانی و از مقطع دبیرستان با این مواد آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه ارتباط مستمر مدیران مدارس با انجمن اولیا و مربیان نقش مهمی در کاهش این آسیبها و آشنایی خانواده با این مسایل دارد افزود: افزایش آسیبهای اجتماعی می تواند با کارکرد آموزش و پرورش نیز مرتبط باشد بنا براین تقویت کارکرد این نهاد می تواند نقش مهمی در کاهش آسیبها داشته باشد.

عطاپور اظهارداشت: تحول کیفی در نحوه کار انجمن اولیا و مربیان ضروری است چرا که در صورت جذابیت نداشتن برنامه های این بخش، اولیا نیز تمایلی به حضور در کلاسها و کارگاههای آن نخواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: نقش انجمن اولیا و مربیان در مقابله با آسیب های اجتماعی بی بدیل است و موفقیت در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی در سایه ایجاد زمینه مشارکت از سوی مدیران مدارس محقق می شود.

فریدون سیدمصطفوی با اشاره به لزوم تغییر نگرش ها به انجمن اولیا و مربیان به عنوان محلی برای جمع آوری کمک های مالی اولیا برای جبران کمبودهای مدرسه ادامه داد: تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه از مهمترین اهداف انجمن اولیا و مربیان است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش روزانه با بیش از ۷۰۰ مساله مواجه است، افزود: آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند در تحقق همه اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت موفق باشد و برای این منظور نیازمند مشارکت مردم است.

وی گفت: انجمن اولیا و مربیان می تواند در گشودن گره های آموزشی و پرورشی مدارس نقش موثری ایفا کند.

سیدمصطفوی الگوسازی طرحهای موفق انجمن اولیا و مربیان مدارس منتخب جهت اجرا در همه مدارس استان را مهم عنوان و بیان کرد: عدم ورود جدی برخی از مدیران مدارس در حوزه انجمن مدیران مدارس از چالشهای پیشرو در این حوزه است.

وی اضافه کرد: مدیران مدارس باید آمار و اطلاعات دقیق آسیبهای اجتماعی موجود در مدارس را در اختیار انجمن اولیا و مربیان و مسئولان تصمیم گیر قرار دهند.

هیچ گونه آمار و اطلاعات دقیقی از میزان شیوع آسیبهای اجتماعی در میان دانش آموزان در سطح استان وجود ندارد و و از سوی مسئولان نیز ارائه نمی شود.