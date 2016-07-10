به گزارش خبرنگار مهر، حسین زرین جویی معاون شهرسازی شهرداری خرم آباد ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر خرم آباد در مورد احداث نخستین موزه بخش خصوصی خرم آباد گفت: قرارداد واگذاری این موزه به دلیل اینکه در مهلت مقرر و قانونی پروژه خود انجام نشده، از طریق امور محاسبات لغو شده است.

وی با بیان اینکه در طرح تفصیلی قبلی کاربری پروژه هتل تفریحی توریستی است، افزود: الان که این فضای هتل صخره ای به فضای سبز تبدیل شده است باید مجوز از شورا بگیرد و در غیر این صورت دستگاه های نظارتی، امورمحاسبات و ... در آن ورود پیدا خواهند کرد.

سید محمد قاسمی سرمایه گذار موزه صخره ای نیز با اشاره به اینکه زمینی به مساحت ۸۱۰ متر با فاصله ۳۰ متری از زمین اصلی هتل صخره ای برای احداث نخستین موزه بخش خصوصی منطقه غرب کشور تحویل گرفته ایم، اظهار داشت: این زمین را هشت سال پیش از طریق کمیسیون ماده پنج حدود برای ساخت موزه تحویل گرفته ایم.

وی با بیان اینکه در شروع ساخت هر پروژه ابتدا راه دسترسی آن مد نظر قرار می گیرد، گفت: در ابتدای اجرای این پروژه راهی به عرض ۱۲ متر برای آن پیش بینی شده است.

سرمایه گذار موزه صخره ای با بیان اینکه حدود ۱۵ سال است که شروع به جمع آوری زیور آلات ترئینی کرده ایم، تصریح کرد: این قطعات تصاویر منحصر به فردی هستند که جنس آن ها ورشو و نقره است که با نگین های زیبا روی آن ها کار شده و قدمت چندین ساله آن ها مد نظر است.

قاسمی به جمع آوری حدود ۳۰۰ قطعه زیور آلات برای این موزه اشاره کرد و افزود: هشت سال پیش میراث فرهنگی مجوز احداث موزه را برای ما صادر کرده و ما با دریافت زمین شروع به دریافت پروانه ساخت کردیم و بدون آنکه پروانه ای دریافت کنیم شش میلیون تومان به شهرداری پرداخت کردیم.

وی با بیان اینکه در این چند سال به دلایلی از قبیل توان مالی، صورت مجلس زمین و... نتوانستیم پروانه ساخت موزه را گرفته و شروع به کار کنیم، اظهار داشت: الان همه کارهای موزه انجام شده و فقط منتظر این هستیم که پروانه ساخت آن صادر شود.

این سرمایه گذار بیان داشت: موزه صخره ای در سطح کشور جاذبه ای بسیار منحصر به فرد است و هیچ جای کشور این زیور آلات زیبا با جاذبه زیاد وجود ندارد.

قاسمی با بیان اینکه از شهر اصفهان برای احداث موزه پیشنهادات زیادی داشته است، اضافه کرد: بهتر است این زیور آلات با توجه به جاذبه فراوانی که دارند در شهر خرم آباد برای جذب گردشگر و در موزه صخره ای این شهر قرار گیرند و به نمایش گذاشته شوند.

وی بر لزوم طی کردن روال اداری ساخت موزه تاکید کرد و گفت: اجازه ندهیم به بهانه های مختلف ساخت این موزه زیبا و این طرح گردشگری لغو شود.

این سرمایه گذار با بیان اینکه شهر خرم آباد قرار است به مقصد گردشگری تبدیل شود و در صورت نبود جاذبه نمی توانیم گردشگری را جذب کنیم، گفت: تمامی نقشه های معماری موزه آماده است.

قاسمی در ادامه افزود: اگر می خواهیم جاذبه گردشگری در سطح استان داشته باشیم باید فرصت هایی را ایجاد کنیم که این جاذبه ها در لرستان ساخته شوند.