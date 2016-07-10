به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، نیروهای امنیتی فرانسه ساعاتی قبل از شروع بازی تیم ملی فرانسه با پرتغال در فینال یورو۲۰۱۶ منطقه اطراف هتل محل اقامت تیم ملی فرانسه را تخلیه کردند.

علت این اقدام پلیس فرانسه پیدا شدن یک بسته مشکوک در اطراف هتل گزارش شد.

شاهدان عینی گزارش دادند: پلیس قبل از اینکه کارشناسان ویژه مواد منفجر از راه برسند، عابران را از اتوبوس تیم ملی فرانسه و دربهای هتل دور کرد.

به گفته شاهدان عینی در ساعت ۱۷:۳۸ دقیقه به وقت محلی صدای انفجاری در اطراف هتل شنیده شد که به علت منفجر کردن بسته مذکور به دست نیروهای امنیتی بود.

پس از انفجار این چمدان اوضاع به حالت عادی بازگشت.

شایان ذکر است در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ (برابر با ۲۲ آبان ۱۳۹۴) ساعت ۲۱:۱۶ به وقت اروپای مرکزی، یک رشته از حملات هماهنگ‌شده‌ تروریستی متشکل از تیراندازی و بمب‌گذاری‌های انتحاری در منطقه‌های یکم، دهم و یازدهم شهر پاریس، فرانسه منجر به کشته شدن ۱۳۰ نفر و زخمی شدن ۳۶۸ نفر شد. برگزاری این بازی ها تحت تدابیر امنیتی از بیم حملات تروریستی بوده است.