به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج عصر یکشنبه در جلسه بررسی و هماهنگی برای ایجاد پایگاه قهرمانی شنا در اردبیل اضافه کرد: در حال حاضر دو استخر شنا در مرکز استان وجود دارد که در اختیار بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه مصمم هستیم یکی از این استخرها را برای ایجاد پایگاه قهرمانی به هیئت شنای استان اردبیل واگذار کنیم، ادامه دارد، شرایط واگذاری و تبدیل یکی از این استخرها به هیئت شنا ابلاغ شده و در صورت توافق، پایگاه قهرمانی شنا، شیرجه و واترپلو استان تشکیل و راه اندازی می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه اردبیل نیازمند ایجاد پایگاه قهرمانی در رشته شنا است، تصریح کرد: این استان دارای استعدادهای بسیار خوبی در رشته های شنا و شیرجه است و می توان با اختصاص استخر ویژه به رشد این ورزش در منطقه کمک کرد.

وی شنا را از رشته های مدال آور در سطح کشور و مسابقات جهانی و المپیک برشمرد و یادآور شد: در این شرایط با پرورش استعدادهای بزرگ می توان شنا اردبیل را به یکی از قطب های این رشته در کشور تبدیل کرد.

بهتاج با بیان اینکه اداره ورزش و جوانان امسال بازسازی سالن های ورزشی را در دستور کار قرار داده است، یادآور شد: این استان در رشته های مختلف می تواند به بالاترین نقطه قهرمانی دست یابد، تنها نیاز است که سرمایه گذاری ها رشد یافته و هیئت ها در این زمینه برنامه ریزی مدونی داشته باشند.