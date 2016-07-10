مدیرعامل سازمان مشاغل شهری شهرداری شیراز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، در حکم شهردار شیراز آمده است: در اجرای مفاد ماده ۲۰ اساسنامه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز و بموجب تصویب شورای سازمان و با توجه به تعهد، تجربه و تخصصی که در شما وجود دارد، بموجب این ابلاغ در سمت «مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز» برای مدت دو سال تعیین و منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و به پشتوانه شایستگی که در شما وجود دارد با اعمال حسن تدبیر، برنامه ریزی و رعایت اصل قانون مداری و همچنین هماهنگی و اشتراک مساعی با دیگر دستگاههای داخل وخارج از شهرداری و همچنین شورای محترم اسلامی شهر شیراز در انجام وظایف محوله «با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مدنظر قراردادن مصالح عمومی و صرفه و صلاح شهرداری» موفق و مؤید باشید.

در حکم شهردار شیراز، ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع کالا و اوراق عمومی و فرآورده های کشاورزی درجهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ساماندهی مشاغل شهری با رعایت طرحهای جامع تفصیلی و رعایت قوانین موضوعه، ایجاد نمودن زمینه سالم برای حفظ منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فرآورده های کشاورزی، ایجاد و توسعه بازارهای روز میوه و تره بار جهت دسترسی آسان در نقاط مختلف شهر با مشارکت بخشهای دولتی، تعاونی، خصوصی و واگذاری مطابق آئین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و عرضه و توزیع میوه مصوب سال ۷۴ هیئت وزیران و مفاد دستورالعمل مورخ سال ۷۵ وزارت کشور، مطالعه و بررسی در مورد واگذاری کارخانه تولید و بسته بندی سورتینگ به بخشهای دیگر با رعایت مقررات و قوانین موضوعه، اشتراک مساعی با واحدهای دولتی و بخش خصوصی و تعاونیهای مربوطه در امر تهیه و توزیع محصولات و کنترل قیمتها، تبیین سیاست های کلی در جهت اداره میادین و کنترل عرضه کالا و خدمات و نظارت بر اداره آنها، حفظ و نگهداری و تعمیر ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات میادین و بازارچه ها براساس آئین نامه مالی و معاملاتی، مبادله اطلاعات و تجربیات با مراکز علمی و دانشگاهی و انجام امور کارشناسی، مشاوره و طراحی با هماهنگی و تعامل با سایر دستگاهها، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و راه اندازی سایت های در حال ساخت، نظارت دقیق بر عملکرد بودجه ای بمنظور تحقق اهداف مورد نظر و انجام سایر امور محوله ای که از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف ارائه می گردد، تاکید شده است.

شهردار شیراز در حکمی جداگانه ضمن قدردانی از تلاش های بهنام جعفری مدیرعامل پیشین این سازمان، وی را به عضویت هیات مدیره این سازمان منصوب کرد.