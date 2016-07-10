حس جعفری در گفتگو با مهر اظهارداشت: هم اکنون تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی مورد نیاز در اطراف برج سلمان مستقر هستند و اقدامات لازم برای خاموشی حریق در حال انجام است.

وی از مهار آتش خبر داد و گفت: از سرایت این آتش به ساختمان های مجاور و طبقات دیگر جلوگیری شده است و در حال خاموش کردن حریق در طبقات هستیم.

جعفری ادامه داد: به طور تقریبی ۴۰ خودروی آتش‌نشانی و بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان در محل حادثه حاضر و مشغول انجام عملیات هستند.

وی با تکذیب این خبر که آتش‌سوزی به پارکینگ سرایت کرده و منجر به انفجار خودرو شده است، گفت: هیچ انفجار خودرویی در محل حادثه صورت نگرفته است.

تا کنون هیچ مورد محبوسی از شهروندان در این برج گزارش نشده است.