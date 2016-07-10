به گزارش خبرنگار مهر، سیف الدین آشتیانی شامگاه یکشنبه در ۱۹۳ امین جلسه رسمی و علنی شورای شهر خرم آباد به نبود تالار فرهنگی و هنری در سطح شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: این امر باعث شده کنسرت های موسیقی در سالن هایی همچون سالن بانک صادرات برگزار شود و مردم بابت نبود تالار فرهنگی و هنری در شهر رنج می برند.

وی اضافه کرد: اگر شهرداری خرم آباد نتواند یک تالار فرهنگی برای مردم و هنرمندان شهر احداث کند یک ظلم در حق هنرمندان خواهد بود لذا از رئیس شورای شهر خرم آباد درخواست داریم پیگیری های لازم برای ساخت تالار فرهنگی و هنری در سطح شهر را انجام دهد.

رئیس شورای شهر خرم آباد در پاسخ به این درخواست عضو شورای شهر گفت: قرار است در محل شهرک جهادگران مجموعه ای فرهنگی تعریف شود.

حسن آذری در ادامه سخنان خود به پروژه هتل صخره ای اشاره کرد و گفت: در خصوص پروژه هتل صخره ای شهرداری خرم آباد همزمان دو نامه برای شورای شهر و ماده پنج نوشته که این روش نادرست است.

وی با بیان اینکه شهرداری نباید اجازه سنگ چینی در محل پارک صخره ای را بدهد، بیان داشت: درصورتی سرمایه گذار می تواند نسبت به ایجاد دیوار حائل و سنگ چینی اقدام کند که شهردار منطقه مجوز مورد نیاز را به او داده باشد لذا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای شهر خرم آباد افزود: مکاتبات لازم برای تعطیلی موقت کارهای عمرانی در محل پارک صخره ای توسط سرمایه گذار هتل صخره ای با شهرداری خرم آباد صورت گرفته است.