آخرین جزئیات از آتش سوزی برج سلمان/آتش از پشت بام برج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری دقایقی پیش در گفتگو با بخش خبری خراسان رضوی اظهار کرد: آتش‌سوزی از پشت بام برج شروع شد و چون نمای این برج کامپوزیت بوده حریق به نما سرایت می کند.

وی ادامه داد: نمای ساختمان ضد حریق نبوده، بنابراین شعله ور می شود و در همان دقایق ابتدایی همکاران ما در محل حضور پیدا می کنند

مدیرعامل سازمان اتش نشانی شهرداری مشهد افزود: خوشبختانه هم اکنون حریق کاملا مهار شده و در تخلیه اضطراری اقدامات خوبی صورت گرفت و هم اکنون بازرسیها شروع شده تا نهایتا گزارش آن اعلام شود.

جعفری با اشاره به انکه سقوط از ارتفاع و انفجارات خودرو و مسئله خرابکارانه بودن شایعه است، گفت: یکی از عمده مشکلات ما تجمع جمعیتی و ترافیک حاصل از آن بود که حضور در نیروهای امدادی را با مشکل مواجه کرده بود.

جعفری خاطرنشان کرد: سه نفر از همکاران ما دچار در این حادثه دچار مصدومیت دود گرفتگی شدند.

وی تأکید کرد: علت حادثه در دست بررسی است زیرا این حادثه، بزرگ بوده است اما چیزی که برای ما مشهود است این بوده که از قسمت تراس تابستانی برج، حریق شروع شده و به بدنه سرایت کرده است.